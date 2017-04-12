Неизвестный "слил" в соцсети интимные фотографии 13-летней девочки

Во вторник, 11 апреля, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неизвестного по ст. 135 УК РФ "Развратные действия".

По данным источника в правоохранительных органах, в основу дела положили инцидент, произошедший 8 марта 2017 года.

В этот день кто-то разместил в социальной сети в группе "Тольяттинский кежуал" личные фотографии порнографического содержания несовершеннолетней девушки. Потерпевшей по делу проходит жительница Тольятти 2004 года рождения.