Неизвестный "слил" в соцсети интимные фотографии 13-летней девочки

Во вторник, 11 апреля, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неизвестного по ст. 135 УК РФ "Развратные действия".
По данным источника в правоохранительных органах, в основу дела положили инцидент, произошедший 8 марта 2017 года.
В этот день кто-то разместил в социальной сети в группе "Тольяттинский кежуал" личные фотографии порнографического содержания несовершеннолетней девушки. Потерпевшей по делу проходит жительница Тольятти 2004 года рождения.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?