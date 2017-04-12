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Экология Общество

На территории природного памятника незаконно вырубили 28 дубов

ШИГОНЫ. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконной рубки 28 дубов в Кузькинском участковом лесничестве на территории памятника природы регионального значения — "Меловые леса южной части Сенгилеевской возвышенности".

Установлено, что нарушители проводили заготовку древесины и собирались продать ее. Такая деятельность запрещена на особо охраняемых природных территориях регионального значения. Кроме того, нарушители незаконно вывезли древесину, что также запрещено Положением о памятнике природы.

Ущерб от незаконной рубки составил 22 871 рублей.

Прокуратура направила материалы в отдел полиции №35 МУ МВД РФ "Сызранское" для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 262 УК РФ.

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