На территории природного памятника незаконно вырубили 28 дубов

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконной рубки 28 дубов в Кузькинском участковом лесничестве на территории памятника природы регионального значения — "Меловые леса южной части Сенгилеевской возвышенности".

Установлено, что нарушители проводили заготовку древесины и собирались продать ее. Такая деятельность запрещена на особо охраняемых природных территориях регионального значения. Кроме того, нарушители незаконно вывезли древесину, что также запрещено Положением о памятнике природы.

Ущерб от незаконной рубки составил 22 871 рублей.

Прокуратура направила материалы в отдел полиции №35 МУ МВД РФ "Сызранское" для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 262 УК РФ.