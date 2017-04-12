На территории природного памятника незаконно вырубили 28 дубов

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконной рубки 28 дубов в Кузькинском участковом лесничестве на территории памятника природы регионального значения — "Меловые леса южной части Сенгилеевской возвышенности".
Установлено, что нарушители проводили заготовку древесины и собирались продать ее. Такая деятельность запрещена на особо охраняемых природных территориях регионального значения. Кроме того, нарушители незаконно вывезли древесину, что также запрещено Положением о памятнике природы.
Ущерб от незаконной рубки составил 22 871 рублей.
Прокуратура направила материалы в отдел полиции №35 МУ МВД РФ "Сызранское" для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 262 УК РФ.
Последние комментарии
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"