Неизвестный рассылает в соцсетях свои порнографические фотографии

В Самаре 13-летняя местная жительница 27 марта получила в соцсети фотографии полового органа незнакомого ей мужчины. Родители ребенка обратились в правоохранительные органы.

После проверки 11 апреля в СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней.

Кто и зачем рассылал свои интим-фото, пока не известно. Силовики пытаются установить подозреваемого.