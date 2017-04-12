Неизвестный рассылает в соцсетях свои порнографические фотографии

В Самаре 13-летняя местная жительница 27 марта получила в соцсети фотографии полового органа незнакомого ей мужчины. Родители ребенка обратились в правоохранительные органы.
После проверки 11 апреля в СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней.
Кто и зачем рассылал свои интим-фото, пока не известно. Силовики пытаются установить подозреваемого.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?