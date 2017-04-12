В Музее модерна прочитают лекцию об Альфонсе Алле

В Музее модерна 13 апреля в 19.00 пройдет лекция из цикла "Другие". Цикл посвящен художникам, поэтам и музыкантам рубежа XIX-XX веков, тем, кто не был понят и признан при жизни, но стал пророком современности.
В этот раз в музее расскажут об Альфонсе Алле (1854-1905). Альфонс Алле не считал себя художником. Во Франции он был больше известен как журналист. Его творчество - это бесконечные выдумки и эпатажные жесты, которые предвосхитили дадаизм, сюрреализм и минимализм - крупнейшие художественные направления ХХ века.
Сейчас мы говорим об Алле как об одном из первопроходцев культуры мемов. В начале XXI века его идеи снова актуальны.
Именно Альфонс Алле на 30 лет раньше великого Малевича создал свой "Черный квадрат", который назвал "Битва негров в пещере глубокой ночью".
Лекцию "Альфонс Алле: гений нелепости" прочтет научный сотрудник Музея модерна Илья Саморуков.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)