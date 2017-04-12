Владимир Шаманов: "Самарская область по праву считается центром отечественного пилотируемого ракетостроения"

В среду, 12 апреля, в Самарском академическом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики. В нем принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Приветственную телеграмму участникам направил председатель комитета по обороне Государственной думы РФ, Герой России Владимир Шаманов.

"От всей души поздравляю вас с днем космонавтики! Самарская область имеет к этой великой дате самое непосредственное отношение. Именно с техникой, сделанной в вашем регионе, страна одержала свою главную победу — космическую.

Предприятия ракетно-космической промышленности Куйбышевской области принимали участие во всех знаковых космических проектах. Самарская область по праву считается центром отечественного пилотируемого ракетостроения, и первый полет человека в космос состоялся на ракете-носителе куйбышевского производства. Предприятия области в содружестве с высшими учебными заведениями обеспечивают полный цикл создания ракетно-космической техники.

В этот знаменательный день выражаю благодарность ветеранам, трудовым коллективам предприятий ракетно-космической отрасли, всем, кто вносит большой вклад в развитие отечественной космонавтики. Желаю вам стабильности, процветания и успехов в вашей деятельности на благо развития Самарской области и всей России", — говорится в телеграмме.





