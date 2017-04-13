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Футбол Спорт

После игры с "Амкаром" "Крылья" заплатят 80 тыс. руб. штрафа и останутся без тренера в следующем матче

МОСКВА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам матча 22-ом тура Чемпионата России, в котором "Крылья Советов" встречались с "Амкаром", Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение привлечь самарский клуб к дисциплинарной ответственности.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений волжане заплатят штраф 80 тыс. рублей. Что же касается главного тренера "Крыльев" Вадима Скрипченко, удаленного судьей со скамейки на 65-й минуте матча, КДК РФС решил не применять  к нему дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Таким образом наставник самарцев не сможет посетить следующий матч своего клуба.

Напомним, встреча команд состоялась 8 апреля в Самаре и завершилась ничьей.

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опять- виноваты все, а крайних нет !!!

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Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.

Сергей Глушков 01 ноября 2016 17:58 Ибрагим Цаллагов может покинуть "Крылья Советов"

попер шантаж

kfn mkk 11 июля 2016 21:33 "Крылья Советов" уступили "Стяуа" - 0:1

снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

Павел Шубин 01 июля 2016 10:31 Зураб Циклаури: "Игроки Премьер-лиги, на которых мы сейчас нацелены, не горят желанием переходить в ФНЛ"

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