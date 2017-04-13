После игры с "Амкаром" "Крылья" заплатят 80 тыс. руб. штрафа и останутся без тренера в следующем матче

По результатам матча 22-ом тура Чемпионата России, в котором "Крылья Советов" встречались с "Амкаром", Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение привлечь самарский клуб к дисциплинарной ответственности.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений волжане заплатят штраф 80 тыс. рублей. Что же касается главного тренера "Крыльев" Вадима Скрипченко, удаленного судьей со скамейки на 65-й минуте матча, КДК РФС решил не применять к нему дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Таким образом наставник самарцев не сможет посетить следующий матч своего клуба.

Напомним, встреча команд состоялась 8 апреля в Самаре и завершилась ничьей.