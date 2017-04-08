"Крылья Советов" сыграли вничью с "Амкаром", пропустив спорный пенальти

В субботу, 8 апреля, в 22-ом туре Чемпионата России "Крылья Советов" на домашнем поле вничью сыграли с пермским "Амкаром" - 2:2, сообщает сайт самарского клуба.

Уже на 8 минуте матча отличились гости - после быстрой атаки забил Януш Гол. Самарцы смогли отыграться уже через 8 минут. После красивой передачи Кристиана Паскуато Джанни Бруно в касание отправил мяч в сетку "Амкара".

На 30 минуте встречи Дмитрий Ятченко сфолил на Александре Мильковиче, главный арбитр Виталий Мешков сначала назначил штрафной удар, а после консультации с боковым арбитром ошибочно решил, что нарушение было в штрафной площади и назначил одиннадцатиметровый удар. Петар Занев пробил пенальти, Гиорги Лория дотянулся до мяча, но парировать не смог.

А уже через минуту самарцы вновь отыгрались, дальний удар Александра Зуева голкипер Дмитрий Хомич парировал, но набежавший Сергей Корниленко головой вколотил мяч в сетку.

На 65 минуте матча главный арбитр удалил со скамейки главного тренера "Крыльев Советов" Владимира Скрипченко. В уже компенсированное время был удален Вячеслав Зинков.

Встреча собрала почти 6,5 тыс. зрителей.