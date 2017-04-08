16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Амкаром", пропустив спорный пенальти Молодежка "Крыльев" сыграла вничью со сверстниками из "Амкара" Гаджи Гаджиев: "Крыльям Советов" пока не удается реализовать свой потенциал Посол ЧМ-2018 от Самары летчик-космонавт Олег Кононенко посетил матч ЦСКА - "Крылья Советов" "Крылья Советов" проиграли ЦСКА - 1:2

Футбол Спорт

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Амкаром", пропустив спорный пенальти

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 147
Версия для печати

В субботу, 8 апреля, в 22-ом туре Чемпионата России "Крылья Советов" на домашнем поле вничью сыграли с пермским "Амкаром" - 2:2, сообщает сайт самарского клуба.

Фото: www.kc-camapa.ru

Уже на 8 минуте матча отличились гости - после быстрой атаки забил Януш Гол. Самарцы смогли отыграться уже через 8 минут. После красивой передачи Кристиана Паскуато Джанни Бруно в касание отправил мяч в сетку "Амкара".

На 30 минуте встречи Дмитрий Ятченко сфолил на Александре Мильковиче, главный арбитр Виталий Мешков сначала назначил штрафной удар, а после консультации с боковым арбитром ошибочно решил, что нарушение было в штрафной площади и назначил одиннадцатиметровый удар. Петар Занев пробил пенальти, Гиорги Лория дотянулся до мяча, но парировать не смог.

А уже через минуту самарцы вновь отыгрались, дальний удар Александра Зуева голкипер Дмитрий Хомич парировал, но набежавший Сергей Корниленко головой вколотил мяч в сетку.

На 65 минуте матча главный арбитр удалил со скамейки главного тренера "Крыльев Советов" Владимира Скрипченко. В уже компенсированное время был удален Вячеслав Зинков.

Встреча собрала почти 6,5 тыс. зрителей.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

Острая боль
Необходимость протезирования
Плановое лечение
Профессиональная чистка зубов
Периодические осмотры
Всего проголосовало: 212
архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Аристарх Андреев 15 марта 2017 12:10 Директор стадиона "Металлург" Евгений Дмитриев: "Мы провели максимально возможный комплекс работ"

опять- виноваты все, а крайних нет !!!

Александр Иванов 06 февраля 2017 12:11 С "Крыльев Советов" сняли запрет на регистрацию новых игроков

Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.

Сергей Глушков 01 ноября 2016 17:58 Ибрагим Цаллагов может покинуть "Крылья Советов"

попер шантаж

kfn mkk 11 июля 2016 21:33 "Крылья Советов" уступили "Стяуа" - 0:1

снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

Павел Шубин 01 июля 2016 10:31 Зураб Циклаури: "Игроки Премьер-лиги, на которых мы сейчас нацелены, не горят желанием переходить в ФНЛ"

Какой-нить ответ

Фото на сайте

"Крылья Советов" на домашнем поле вничью сыграли с пермским "Амкаром" - 2:2

"Крылья Советов" на домашнем поле вничью сыграли с пермским "Амкаром" - 2:2

Безголевая ничья 19 марта

Безголевая ничья 19 марта

"Крылья Советов" в гостях уступили "Уфе" - 0:1

"Крылья Советов" в гостях уступили "Уфе" - 0:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30