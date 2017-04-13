Глава Алексеевского района ушел в отставку

Александр Уколов, возглавлявший Алексеевский район с 2010 года, подал заявление об отставке, пишет "Самарское обозрение". По данным издания, его полномочия прекращены с 10 февраля.

С 13 февраля полномочия главы района исполняет первый заместитель Сергей Меньших.

Конкурс на пост главы района был объявлен 29 марта с установлением срока приема документов с 3 по 28 апреля.

Председатель собрания представителей Наталья Мухортова отметила, что Александр Уколов покинул занимаемый пост по состоянию здоровья.