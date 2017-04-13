В Самарской области за три года на 15% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи регионального министерства здравоохранения Павел Мачехин.
"Это результат, в том числе, социальной программы "Действуй быстро. Спаси жизнь!", — отметил он. — Ежегодно от инфаркта миокарда в регионе погибает до тысячи человек. Это больше, чем от онкологии или в результате ДТП".
В регионе ведется работа по организации оказания помощи пациентам с острым коронарным синдромом. С декабря 2015-го по март 2017 года социальным проектом "Действуй быстро! Спаси жизнь!" была охвачена большая часть населения.
Задача этого проекта — повысить информированность населения о симптомах, оперативности и правильности действий при возникновении подозрения на инфаркт.
"Многие жители региона даже не знают симптомов опасного недуга, — говорит и. о. главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера Дмитрий Дупляков. — В первую очередь, это боль за грудиной, ощущения сдавливания и жжения. В этот момент важно принять таблетку нитроглицерина. Если в течение пяти минут боль не утихнет, то нужно вызвать скорую".
Инфаркт миокарда — это закупорка одной из артерий, которая питает сердце. Задача врачей — как можно скорее ее восстановить.
"Операция делается через прокол сосуда на руке или на ноге. Доводится специальный инструмент, убирается из артерии тромб, а вместо этой бляшки, которая закрыла артерию, ставится внутренний каркас, который называется стентом. С каждым годом мы выполняем на 400-450 операций больше, чем в предыдущем году", — пояснил главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения министерства здравоохранения РФ в ПФО, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Самарского областного клинического кардиологического диспансера Тимур Кислухин.
Одними из самых масштабных мероприятий в рамках проекта стали выездные обучающие семинары для населения, работников звена скорой помощи и медицинского персонала, проводимые специалистами кардиодиспансера и координаторами проекта. За три года в них приняли участие специалисты со всей области. Информационные материалы посмотрели тысячи жителей региона.
Последние комментарии
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,