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Михаил Бабич посетил строящийся стадион "Самара Арена"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 апреля, полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич знакомится с ходом подготовки объектов инфраструктуры областного центра к чемпионату мира по футболу. Михаил Бабич и губернатор Николай Меркушкин посетили строительную площадку стадиона "Самара Арена".

Михаил Бабич посетил строящийся стадион "Самара Арена" Михаил Бабич посетил строящийся стадион "Самара Арена"
Фото: Дмитрий Бурлаков

Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО "ПСО "Казань" Равиль Зиганшин, строительство стадиона началось летом 2014 года. В настоящий момент на стадионе практически завершены монолитные работы. Полностью смонтированы наружные тепловые сети.

В секторах А, В, С, D запущено тепло первых этажей от постоянной котельной, обогревается свыше 29 тыс. кв. м площадей, что составляет треть от всей отапливаемой площади стадиона. Для справки, площадь всех помещений стадиона "Самара Арена" составляет свыше 155 тыс. кв. м, из них 3/5 площадей — отапливаемые.

Монтаж наружных и внутренних витражей выполнен на 93%. Ведутся работы по инженерным системам, продолжается устройство наружных сетей, внутренние отделочные работы: штукатурка, шлифовка, устройство утепления и стяжки пола.

Сейчас на строительстве стадиона задействовано свыше 2,3 тыс. человек и 137 единиц техники. В этом месяце планируется увеличить число работающих на строительстве стадиона до 2,5 тыс. человек.

Равиль Зиганшин подчеркнул, что подрядчик сейчас сокращает отставание в графике по монтажу металлоконструкций: смонтирован 51 монтажный блок из 96. Чтобы вовремя приступить к устройству футбольного поля, монтаж металлоконструкций ведется в четыре потока. В работе задействованы шесть кранов большой грузоподъемности, самый мощный из которых способен поднять до 1250 т. На монтаже металлоконструкций заняты 400 человек, более 30 кранов.

О существенной динамике говорят следующие цифры: если за год строительства арены (с марта 2016 года по февраль 2017 года) было смонтировано 4,5 тыс. т основных металлоконструкций, то только за март 2017 года — 2 тыс. т.

В апреле будет смонтировано еще 22 блока, в мае — 20. В конце весны-начале лета краны, работающие в центре поля, переместятся за его пределы, и монтаж консолей продолжится с внешней стороны арены. Тем самым появится возможность приступить к устройству футбольного поля, как этого и требует регламент FIFA.

Михаил Бабич и Николай Меркушкин осмотрели трибуны главной спортивной арены губернии, подтрибунные помещения, поднялись на самую верхнюю точку стадиона. Полномочному представителю президента был представлен и план благоустройства территории вокруг спортивного комплекса.

Глава региона пояснил, что этот план включает в себя не только облагораживание территории вокруг стадиона и транспортных путей к нему.

"Вокруг стадиона будет сформирован целый спортивный кластер, который будет включать в себя ледовую арену, велотрек, центр водных видов спорта. К этим работам мы приступим уже после чемпионата мира", — рассказал Николай Меркушкин.

Губернатор добавил, что в непосредственной близости от "Самары Арены" в скором времени начнется строительство наукограда "Гагарин-центр".

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