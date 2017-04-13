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Кавалера ордена Мужества с тремя детьми выселяют из квартиры в Рощинском

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Алексей Клоков военной службе отдал 12 лет, в составе спецназа побывал в горячих точках, где получил немало травм, взамен — орден Мужества, медаль "За отвагу" и множество других наград. Плюс служебную квартиру в поселке Рощинский, где семья живет уже 11 лет.

Кавалера ордена Мужества с тремя детьми выселяют из квартиры в Рощинском Кавалера ордена Мужества с тремя детьми выселяют из квартиры в Рощинском
Фото: panoramio.com

У Алексея и его жены Ксении трое детей: младшему Коле два годика, средней дочке Ульяне — четыре, старшей дочери Полине — 12.

В марте 2016 г. Клоковы получили письмо от Минобороны с требованием освободить квартиру, так как "данное жилое помещение предоставлялось Клокову и членам его семьи в связи с прохождением военной службы".

Минобороны рассудило следующим образом: Клоков был уволен со службы по истечении срока контракта еще в 2006 году, а потому теперь жилье занимает незаконно.

"Действительно, увольняли меня по истечении срока контракта, но это формально, — признает Алексей Клоков. — Ведь вскоре после увольнения мне дали вторую группу инвалидности в связи с заболеваниями, полученными в период прохождения военной службы".

К слову, вторая группа инвалидности есть у Ксении Клоковой. Но даже эти факты, как и трое детей, не останавливают бюрократическую машину.

Вся семья, включая несовершеннолетних детей, имеет постоянную прописку в спорной "двушке" в Рощинском. Но органы опеки, кстати, проигнорировавшие судебное заседание, где должны были присутствовать в качестве третьих лиц, не спешат вмешаться в ситуацию.

А Волжский районный суд в марте 2017 г. занял весьма спорную позицию: семья подлежит выселению, потому что жилье действительно служебное, Клоковы после увольнения главы семьи со службы прав на него больше не имеют, тем более в марте 2016 г. на материнский капитал они купили "однушку" в Южном городе площадью 31 кв. метр. Поэтому Минобороны семье Клоковых ничего не должно. И их нужно выселить, пусть живут в своей "однушке".

"Мы стали заложниками материнского капитала, — разводит руками Алексей Клоков. — Вложили его в квартиру, планировали постепенно сделать там ремонт, а теперь нас хотят "загнать" туда, где жилая площадь составляет всего 14 метров. Хотели помочь своим детям в будущем с жильем, а сделали только хуже".

Клоковы пишут во все инстанции, но получают лишь отписки: да, мы направили запрос в Минобороны, ждем, что там скажут. Сейчас Алексей подал апелляцию в Самарский областной суд. Попутно отправил письмо в Генпрокуратуру и записался в приемную президента РФ. Он надеется, что хотя бы верховная власть рассудит по справедливости и тогда станет ясно, ради чего Алексей Клоков рисковал своей жизнью.

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