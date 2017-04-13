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Михаил Бабич осмотрел реконструкцию 4-й очереди набережной

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 апреля, в ходе визита в Самарскую область полномочный представитель президента РФ в Приволжской федеральном округе Михаил Бабич посетил четвертую очередь набережной и оценил ход ремонтных работ.

Михаил Бабич осмотрел реконструкцию 4-й очереди набережной Михаил Бабич осмотрел реконструкцию 4-й очереди набережной
Фото: Дмитрий Бурлаков

Проект предполагает проведение ремонта в границах от ул. Осипенко до Силикатного оврага, включая бульвар, соединяющий вторую и четвертую очереди. Площадь реконструируемой территории — более 7 га, а протяженность участка около 1 км. Проект включает в себя замену всех инженерных коммуникаций на этом участке и ремонт подпорной стенки.

Глава Самары Олег Фурсов представил планы по реконструкции набережной. "Четвертая очередь набережной — любимое место отдыха горожан, и она будет полностью обновлена, будут установлены детская и спортивная площадки. Кроме того, здесь появятся новые объекты: амфитеатр и фонтан. Будет отремонтирован символ города — 20-метровая стела "Ладья", — рассказал он. — Срок окончания контракта у подрядчика в марте следующего года, но он взял на себя повышенные обязательства, и работы будут завершены к концу текущего года. Другие очереди набережной были обновлены ранее".

Губернатор Николай Меркушкин отметил, что решение о реконструкции было принято в рамках подготовки города к приему гостей чемпионата мира по футболу.

Михаил Бабич поинтересовался, какая спортивная инфраструктура появится на набережной. Олег Фурсов ответил, что помимо спортивной площадки будут выделены велодорожки, кроме того, на пляжах городских набережных оборудованы площадки для пляжного футбола и волейбола.

"Это очень красивое место, после того, как здесь закончится ремонт, безусловно, набережная будет очень привлекательна для гостей города и горожан", — заметил Михаил Бабич.

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