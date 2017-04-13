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В Кошкинском районе судят бывшую учительницу за то, что 13 с половиной лет она получала пенсии в двух регионах Брокера Алексея Верещагина судят за хищение 30 млн рублей Военкому Попову в апелляции уменьшили сумму штрафа Безработную самарчанку подозревают в получении отката от строительной фирмы Главу Подъем-Михайловки осудили за махинации с землей

Суды Происшествия

В Кошкинском районе судят бывшую учительницу за то, что 13 с половиной лет она получала пенсии в двух регионах

КОШКИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кошкинском районном суде 13 апреля начинают рассматривать уголовное дело Надежды Серовой. 68-летнюю пенсионерку обвиняют в мошенничестве при получении выплат.

В 2016 г. Пенсионный фонд установил новую программу для учета пенсионеров по всей России. И неожиданно выяснилась, что в Татарстане и Самарской области одна и та же женщина получает пенсию по старости. В марте 2016 г. все выплаты ей приостановили, а документы, подтверждающие факты двойных перечислений, передали в полицию Кошкинского района, где было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат в крупном размере".

Расследованием занимался местный следственный отдел. Выяснилось следующее: Надежда Серова родилась в Таджикистане, там же работала учительницей почти всю свою жизнь. В конце 90-х годов она переехала в Нурлат в Татарстан, где в 1998 г. подала документы на получение пенсии.

А в 2002 г. женщина зарегистрировалась в Кошкинском районе Самарской области, купила квартиру в пос. Новая жизнь, прописалась там, получила российские гражданство и паспорт, по которому ей была оформлена вторая пенсия.

По словам Надежды Серовой, на этот шаг ее толкнули долги: в городе Душанбе в Таджикистане у нее осталась корпоративная квартира, за которую нужно было заплатить. Поэтому она и пошла на хитрость, хотя понимала, что это незаконно.

Согласно подсчетам специалистов Пенсионного фонда, Серовой переплатили 896,3 тыс. рублей.

По закону женщине грозит штрафа от 100 до 500 тыс. руб., до пяти лет принудительных работ либо до шести лет лишения свободы.

Однако, скорее всего, в итоге наказание ей смягчат: женщина ранее не судима и уже возместила ущерб в полном объеме.

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Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????

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Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?

Ксения Штефан 19 января 2017 11:25 Зампредседателя Новокуйбышевского суда требуют лишить ученой степени

А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги

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