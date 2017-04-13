Пять машин на стоянке у дома по ул. Водников потушены

В четверг, 13 апреля, в 15:40, пожарные закончили тушить пять горевших машин на стоянке неподалеку от дома № 59 по ул. Водников, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что пожарные выехали на тушение автомобилей в 15:17.
Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия горели пять автомобилей: ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, ВАЗ-2109, и две легковушки ВАЗ-2106.
По уточненным данным в их тушении участвовали 14 человек, которые использовали три единицы спецтехники. Очаг возгорания был локализован в 15:37, а через три минуты пожар удалось полностью ликвидировать.
Данных о пострадавших нет. Причины возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора