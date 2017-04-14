Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая. Но не везде

Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству опубликовало официальные сроки весеннего запрета на добычу водных биоресурсов в Саратовском и Куйбышевском водохранилищах, а также малых реках Самарской области.

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления ввел усиленный вариант несения службы в целях сохранения водных биоресурсов в весенние запретные сроки вылова водных биоресурсов, установленные Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Минсельхоза России № 453 от 18.11.2014 года.

Рыбалка в Самарской области останется бесплатной. Но не для всех 3 февраля 2015 года в силу вступили новые правила рыболовства для Волжско-Каспийкого рыбохозяйственного бассейна, к которому относятся водоемы и нашей Самарской области. Чтобы помочь жителям губернии избежать массы неприятностей на воде, а заодно ответить на наиболее часто задаваемые нашими читателями вопросы, сегодня мы расскажем об основных изменениях в природоохранном законодательстве, касающихся любительской и спортивной рыбалки.

Как сообщил Волга Ньюс начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Средневолжского управления Росрыболовства Александр Самойлов, в Самарской области нерестовый запрет в этом году начнется 1 мая и завершится 30 июня. Однако есть одна особенность: это касается открытых водоемов ниже Жигулевской ГЭС, то есть Волги в границах Саратовского водохранилища, а также малых рек, впадающих в него - Сок, Кондурча, Самара, Безенчук, Чагра и др. В Куйбышевском водохранилище ситуация иная. Так, на Жигулевском море и в реке Усе до 1 мая спокойно могут рыбачить только спортсмены и любители. Для промысловиков запрет здесь начинается 15 апреля.

Напомним, что согласно вышеприведенному приказу Минсельхоза запретными для добычи водных биоресурсов районами остается акватория ниже плотины Жигулевской ГЭС на протяжении 2 км и выше плотины на протяжении 0,5 км. В нерестовый период гражданам запрещается добывать рыбу всеми орудиями ловли, за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного человека.