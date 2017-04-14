Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая. Но не везде

Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству опубликовало официальные сроки весеннего запрета на добычу водных биоресурсов в Саратовском и Куйбышевском водохранилищах, а также малых реках Самарской области.
Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления ввел усиленный вариант несения службы в целях сохранения водных биоресурсов в весенние запретные сроки вылова водных биоресурсов, установленные Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Минсельхоза России № 453 от 18.11.2014 года.
Как сообщил Волга Ньюс начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Средневолжского управления Росрыболовства Александр Самойлов, в Самарской области нерестовый запрет в этом году начнется 1 мая и завершится 30 июня. Однако есть одна особенность: это касается открытых водоемов ниже Жигулевской ГЭС, то есть Волги в границах Саратовского водохранилища, а также малых рек, впадающих в него - Сок, Кондурча, Самара, Безенчук, Чагра и др. В Куйбышевском водохранилище ситуация иная. Так, на Жигулевском море и в реке Усе до 1 мая спокойно могут рыбачить только спортсмены и любители. Для промысловиков запрет здесь начинается 15 апреля.
Напомним, что согласно вышеприведенному приказу Минсельхоза запретными для добычи водных биоресурсов районами остается акватория ниже плотины Жигулевской ГЭС на протяжении 2 км и выше плотины на протяжении 0,5 км. В нерестовый период гражданам запрещается добывать рыбу всеми орудиями ловли, за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного человека.
Последние комментарии
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"