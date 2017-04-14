Андрея Шокина, случайно ранившего предправления Кошелев-Банка Олега Багаева на охоте, оштрафовали на 70 тыс. рублей

В пятницу, 14 апреля, мировой судья участка № 151 Приволжского района рассмотрел уголовное дело создателя группы RBE Андрея Шокина, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, как было установлено, 26 октября 2015 г. в Приволжском охотхозяйстве, расположенном в 3 км восточнее с. Бестужевка, во время охоты Шокин нарушил правила безопасности, покинул свое место, выстрелил из ружья и попал в другого участника охоты - председателя правления Кошелев-Банка Олега Багаева. Пострадавший получил тяжкие травмы.

Суд признал Шокина виновным и обязал его выплатить штраф 70 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.