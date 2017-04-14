Струковскому саду хотят вернуть стиль XIX века

До конца апреля будет проведен аукцион на строительно-монтажные работы по ремонту Струковского сада, рассказал руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков.

На реконструкцию парка будет выделено 232,7 млн рублей. Главной идеей стал возврат парку первоначального облика и стиля XIX века.

Проектом предусмотрены обновление прогулочных аллей и дорожек, создание площадок для занятий физкультурой и спортом, модернизация существующей скейт-площадки. Также предусмотрены ремонт и модернизация освещения и водоснабжения.

Реконструкция Струковского сада вошла в единую Концепцию развития муниципальных парков культуры и отдыха, разработанную по заказу городских властей в преддверии ЧМ-18.

Напомним, документ предполагает разделение самарских парков на две группы в зависимости от их географического положения.

В первую группу вошли парки, находящиеся непосредственно на трафике передвижения болельщиков - они станут основными местами проведения различных спортивных и культурных мероприятий, а также трансляций матчей. Во вторую группу - парки, не находящиеся на трафике передвижения болельщиков, но располагающиеся в густонаселенных районах.