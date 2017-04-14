Струковскому саду хотят вернуть стиль XIX века

До конца апреля будет проведен аукцион на строительно-монтажные работы по ремонту Струковского сада, рассказал руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков.
На реконструкцию парка будет выделено 232,7 млн рублей. Главной идеей стал возврат парку первоначального облика и стиля XIX века.
Проектом предусмотрены обновление прогулочных аллей и дорожек, создание площадок для занятий физкультурой и спортом, модернизация существующей скейт-площадки. Также предусмотрены ремонт и модернизация освещения и водоснабжения.
Реконструкция Струковского сада вошла в единую Концепцию развития муниципальных парков культуры и отдыха, разработанную по заказу городских властей в преддверии ЧМ-18.
Напомним, документ предполагает разделение самарских парков на две группы в зависимости от их географического положения.
В первую группу вошли парки, находящиеся непосредственно на трафике передвижения болельщиков - они станут основными местами проведения различных спортивных и культурных мероприятий, а также трансляций матчей. Во вторую группу - парки, не находящиеся на трафике передвижения болельщиков, но располагающиеся в густонаселенных районах.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(