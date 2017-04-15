В пятницу, 14 апреля, в Промышленном районе Самары на Воронежских озерах прошел Экологический субботник, сообщает пресс-служба администрации города.

Уникальный комплекс, состоящий из трех озер, приводили в порядок около 350 представителей молодежных организаций, студенчества. Организаторам субботника — Самарскому дому молодежи, удалось привлечь к уборке территории студентов 11 образовательных учреждений и общественных организаций.

Во главе с активистами движения "Чистый город" очистили от мусора берега озер, раскидали снег, который еще не успел растаять, собрали старую листву и ветки вдоль тротуаров. Всего было собрано 732 мешка, объем каждого — 100 л.

В субботу, 15 апреля, на Воронежских озерах состоится еще один субботник.