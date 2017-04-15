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ЖКХ и благоустройство Общество

МП "Благоустройство" в судебном порядке оспорит претензии прокуратуры по провалу асфальта

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В настоящее время участок на перекрестке улиц Ульяновская и Молодогвардейская, где 11 апреля по причине коммунальной аварии произошел провал дорожного покрытия, приведен в надлежащее состояние. Работы были выполнены силами ООО "НПФ "XXI век".

При этом прокуратура Ленинского района г. о. Самара внесла представление об устранении выявленных нарушений законодательства. По версии надзорного ведомства, ответственной организацией (МП "Благоустройство") не были приняты меры по своевременному устранению помех для движения, запрещению или ограничению движения на указанном участке дороги.

И по результатам проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в середине текущей недели в отношении директора МП "Благоустройство" было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог). По сообщению Прокуратуры Самарской области, акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

В то же время в ответ на претензии надзорного ведомства директор МП "Благоустройство" Алексей Власов сделал публичное заявление.

"Нет оснований усматривать вину нашего предприятия. В рамках муниципального контракта было предусмотрено в кратчайшие сроки (других временных ограничений не предусмотрено) обеспечить безопасность дорожного движения, предупредить его участников о возможной опасности в связи с ситуацией на перекрестке улиц Ульяновская и Молодогвардейская и оградить участок провала дорожного покрытия в соответствии с требованиями ГОСТа. Сотрудники предприятия приняли все необходимые меры, зафиксировав это в фотоотчете", — заявил Алексей Власов.

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