На 14 этаже строящейся высотки в Самаре мужчина упал в пролет между лестницами

В субботу, 15 апреля, около восьми часов вечера по предварительным данным, на 14 этаже строящейся высотке на ул. Ставропольская в районе 13-го Проезда, мужчина сорвался в пролет между лестницами и упал, пролетев три этажа, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавший предположительно получил черепно-мозговую травму и травму живота. Для него была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.