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Хоккей Спорт

Защитник "Ладьи" Семен Переляев сыграл за сборную в матче юниорского чемпионата мира

БРАТИСЛАВА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник тольяттинской "Ладьи" Семен Переляев стал соавтором одной из шайб сборной России в ворота США во втором матче группового этапа юниорского чемпионата мира, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Встреча команд состоялась в субботу, 15 апреля, в словацком городе Спишска-Нова-Вес.

Шесть минут в первом периоде юниорская сборная России провела в меньшинстве. Павел Колтыгин распорядился этим временем с толком — оценив аккуратные передачи коллег, 27-й номер сборной отправил шайбу мимо американского вратаря. Игра продолжалась с ощутимым преимуществом российской команды, однако после того, как во втором периоде не удалось реализовать несколько отличных моментов, соперник сумел сравняться, а следом и выйти вперед.

Однако, затем американцы забили четыре шайбы подряд и до окончания третьего периода россияне отыграться не успели — 4:5.

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