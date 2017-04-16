Защитник "Ладьи" Семен Переляев сыграл за сборную в матче юниорского чемпионата мира

Защитник тольяттинской "Ладьи" Семен Переляев стал соавтором одной из шайб сборной России в ворота США во втором матче группового этапа юниорского чемпионата мира, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Встреча команд состоялась в субботу, 15 апреля, в словацком городе Спишска-Нова-Вес.
Шесть минут в первом периоде юниорская сборная России провела в меньшинстве. Павел Колтыгин распорядился этим временем с толком — оценив аккуратные передачи коллег, 27-й номер сборной отправил шайбу мимо американского вратаря. Игра продолжалась с ощутимым преимуществом российской команды, однако после того, как во втором периоде не удалось реализовать несколько отличных моментов, соперник сумел сравняться, а следом и выйти вперед.
Однако, затем американцы забили четыре шайбы подряд и до окончания третьего периода россияне отыграться не успели — 4:5.
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