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В Самаре полицейские пресекли деятельность вооруженной банды

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники полиции задержали пятерых членов вооруженной банды, сообщает ГУ МВД по самарской области.

"Осенью 2016 г. сотрудники Управления уголовного розыска областного главка совместно с отделом уголовного розыска УМВД по г. Самаре получили оперативную информацию о том, что на территории регионального центра действует группа молодых людей, которые под угрозой оружия похищают у владельцев транспортные средства, деньги и ценные вещи",  - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В течение месяца злоумышленники совершили четыре разбойных нападения на жителей Самары. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Двое предполагаемых злоумышленников были задержаны оперативниками уголовного розыска в регистрационном отделении. Они прибыли в РЭО вместе с жертвой для переоформления похищенного автомобиля. Через несколько дней на въезде в Самару оперативники уголовного розыска с помощью инспекторов ГИБДД задержали еще троих подозреваемых.

По версии полицейских, в сентябре 2016 г. молодые люди приобрели огнестрельное оружие ограниченного поражения. С его помощью, а так же используя нож и пневматический пистолет, подозреваемые совершали нападения на жителей города, поджидая их у подъезда. Угрожая оружием, злоумышленники забирали автомобили пострадавших, а так же материальные ценности. Таким образом, они завладели тремя автомобилями, золотыми украшений, бытовой техникой и денежными средствами.

Следственным отделом УМВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм").

Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению иных противоправных деяний на территории региона.

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