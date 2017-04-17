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Кредитный рейтинг Самарской области повышен до уровня "стабильный"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшую пятницу, 14 апреля, для Самарской области произошло важное событие — международное рейтинговое агентство Standard & Poorʼs повысило прогноз кредитного рейтинга региона с "негативного" на "стабильный".

Кредитный рейтинг Самарской области повышен до уровня "стабильный" Кредитный рейтинг Самарской области повышен до уровня "стабильный"
Фото: bbj.hu

Уровень рейтинга области, подтвержденный по международной шкале на уровне "ВВ" и по национальной шкале на уровне "ruАА", означает умеренную финансовую устойчивость и возможность субъекта обслуживать свои текущие обязательства в краткосрочной перспективе. "Стабильный" прогноз рейтинга означает ожидание рейтингового агентства Standard & Poorʼs, что в ближайший год Самарская область будет продолжать демонстрировать хорошие финансово-экономические показатели и занимать лидирующую позицию.

Самарская область с 1997 г. сотрудничает с ведущими международными рейтинговыми агентствами Standard & Poorʼs и Moodyʼs Investors Service, рейтинг которых отражает уровень финансово-экономического развития региона и является наиболее авторитетным для инвесторов во всем мире.
Следует отметить, что аналогичное действие по отношению к Самарской области было произведено незадолго до этого события и международным рейтинговым агентством "Moodyʼs Investors Service".  20 февраля 2017 г. был изменен прогноз рейтинга региона с "негативного" на "стабильный", а рейтинг  подтвержден на уровне "Ba3".

Повышение прогноза рейтинга Самарской области отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере, произошедшие за последнее время, которые могут позволить региону совершить переход на более высокий уровень кредитоспособности и инвестиционной привлекательности.
Основными факторами, оказавшими влияние на повышение прогноза рейтинга, по мнению аналитиков рейтингового агентства Standard & Poorʼs, являются повышение качества управлении доходами и расходами области за счет новых механизмов контроля затрат, улучшение финансовых показателей, грамотная политика управления государственным долгом Самарской области.

Повышение прогнозов рейтингов Самарской области и ее долговых обязательств международными агентствами позволит снизить стоимость привлекаемых заимствований и проводить более эффективную долговую политику, облегчая инвесторам задачу оценки надежности вложений, что приведет к росту не только портфельных, но и прямых инвестиций в экономику области.

"Повышение уровня кредитного рейтинга Самарской области создает более благоприятные условия для привлечения масштабных инвестиций, создания новых рабочих мест, увеличения  налоговых поступлений и свидетельствует о том, что региональная экономика находится на подъеме. Во многом это результат проводимой в регионе экономической и социальной политики, направленной на эффективное использование каждого бюджетного рубля", - заявил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

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Последние комментарии

Князева Камилия 22 марта 2017 16:41 Реконструкцию четвертой очереди набережной Самары выполнит "Автодоринжиниринг"

Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????

Сергей Лапшин 29 ноября 2016 11:10 Налог на водный транспорт может вырасти на 50-194%

Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

Артем М. 20 октября 2016 19:19 На освобождение Ленинского района от аварийных деревьев потратят 1,6 млн рублей

А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 12:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Ekaterina Dronova 21 января 2016 12:35 Власти Самары изымают под муниципальные нужды дом на Самарской, 114

Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?

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