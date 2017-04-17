Кредитный рейтинг Самарской области повышен до уровня "стабильный"

В минувшую пятницу, 14 апреля, для Самарской области произошло важное событие — международное рейтинговое агентство Standard & Poorʼs повысило прогноз кредитного рейтинга региона с "негативного" на "стабильный".

Уровень рейтинга области, подтвержденный по международной шкале на уровне "ВВ" и по национальной шкале на уровне "ruАА", означает умеренную финансовую устойчивость и возможность субъекта обслуживать свои текущие обязательства в краткосрочной перспективе. "Стабильный" прогноз рейтинга означает ожидание рейтингового агентства Standard & Poorʼs, что в ближайший год Самарская область будет продолжать демонстрировать хорошие финансово-экономические показатели и занимать лидирующую позицию.

Самарская область с 1997 г. сотрудничает с ведущими международными рейтинговыми агентствами Standard & Poorʼs и Moodyʼs Investors Service, рейтинг которых отражает уровень финансово-экономического развития региона и является наиболее авторитетным для инвесторов во всем мире.

Следует отметить, что аналогичное действие по отношению к Самарской области было произведено незадолго до этого события и международным рейтинговым агентством "Moodyʼs Investors Service". 20 февраля 2017 г. был изменен прогноз рейтинга региона с "негативного" на "стабильный", а рейтинг подтвержден на уровне "Ba3".

Повышение прогноза рейтинга Самарской области отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере, произошедшие за последнее время, которые могут позволить региону совершить переход на более высокий уровень кредитоспособности и инвестиционной привлекательности.

Основными факторами, оказавшими влияние на повышение прогноза рейтинга, по мнению аналитиков рейтингового агентства Standard & Poorʼs, являются повышение качества управлении доходами и расходами области за счет новых механизмов контроля затрат, улучшение финансовых показателей, грамотная политика управления государственным долгом Самарской области.

Повышение прогнозов рейтингов Самарской области и ее долговых обязательств международными агентствами позволит снизить стоимость привлекаемых заимствований и проводить более эффективную долговую политику, облегчая инвесторам задачу оценки надежности вложений, что приведет к росту не только портфельных, но и прямых инвестиций в экономику области.

"Повышение уровня кредитного рейтинга Самарской области создает более благоприятные условия для привлечения масштабных инвестиций, создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений и свидетельствует о том, что региональная экономика находится на подъеме. Во многом это результат проводимой в регионе экономической и социальной политики, направленной на эффективное использование каждого бюджетного рубля", - заявил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.