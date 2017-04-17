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Музеи и выставки Культура

В "Новом пространстве" откроется выставка каллиграфии

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 апреля, в 19:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется художественный проект "Буква. Слово. Каллиграфия", посвященный тысячелетней истории европейской письменности.

Выставка составлена из работ основателя Мастерской каллиграфии Николая Воронина и его учеников. Для Николая Воронина каллиграфия стала не просто любимой работой — это часть жизни: "Я рад делиться своим навыком и знаниями с другими — и очень горжусь успехами моих учеников. Мастерская каллиграфии образовалась спонтанно на базе курса, который я веду уже больше двух лет. Вместе со старшими учениками сделали первую галерею каллиграфии в городе. Сейчас мы занимаемся организацией всевозможных мастер-классов, обучающих программ, курсов по каллиграфии, изобразительному искусству".

Проект "Буква. Слово. Каллиграфия" — первая выставка участников Мастерской каллиграфии. Выставка расскажет об истории развития почерков и шрифтов, о самых значимых изменениях с VIII–IX вв. по XVIII–XIX века. Через каллиграфию посетители соприкоснутся с различными историческими эпохами и почувствуют дух тех времен.

По словам участников, искусство каллиграфии позволяет развиваться в различных направлениях, так как дает возможность приблизиться к истокам, является медитацией и способом отвлечься от повседневной суеты, учит видеть красоту и создавать ее в обыденном.

Экспозицию дополнят альбомы и литература по каллиграфии из отдела редких книг. Приобщиться к искусству красивого письма помогут мастер-классы художников-каллиграфов.

Программа выставки:

  • 18 апреля, 19:00 — открытие выставки;
  • 20 апреля, 19:00 — мастер-класс "Знакомство с каллиграфией. Остроконечное перо". Ведущий — мастер каллиграфии Екатерина Гайдук;
  • 21 апреля, 18:00 — интерактивный квест "Искатель Рун";
  • 20:00 — каллиграфический диктант. Ведущий — мастер каллиграфии Николай Воронин;
  • 25 апреля, 19:00 — "Знакомство с каллиграфией. Готическое письмо". Ведущий — мастер каллиграфии Николай Воронин.

Выставка продлится до 29 апреля.

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