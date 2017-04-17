В "Новом пространстве" откроется выставка каллиграфии

Во вторник, 18 апреля, в 19:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется художественный проект "Буква. Слово. Каллиграфия", посвященный тысячелетней истории европейской письменности.
Выставка составлена из работ основателя Мастерской каллиграфии Николая Воронина и его учеников. Для Николая Воронина каллиграфия стала не просто любимой работой — это часть жизни: "Я рад делиться своим навыком и знаниями с другими — и очень горжусь успехами моих учеников. Мастерская каллиграфии образовалась спонтанно на базе курса, который я веду уже больше двух лет. Вместе со старшими учениками сделали первую галерею каллиграфии в городе. Сейчас мы занимаемся организацией всевозможных мастер-классов, обучающих программ, курсов по каллиграфии, изобразительному искусству".
Проект "Буква. Слово. Каллиграфия" — первая выставка участников Мастерской каллиграфии. Выставка расскажет об истории развития почерков и шрифтов, о самых значимых изменениях с VIII–IX вв. по XVIII–XIX века. Через каллиграфию посетители соприкоснутся с различными историческими эпохами и почувствуют дух тех времен.
По словам участников, искусство каллиграфии позволяет развиваться в различных направлениях, так как дает возможность приблизиться к истокам, является медитацией и способом отвлечься от повседневной суеты, учит видеть красоту и создавать ее в обыденном.
Экспозицию дополнят альбомы и литература по каллиграфии из отдела редких книг. Приобщиться к искусству красивого письма помогут мастер-классы художников-каллиграфов.
Программа выставки:
- 18 апреля, 19:00 — открытие выставки;
- 20 апреля, 19:00 — мастер-класс "Знакомство с каллиграфией. Остроконечное перо". Ведущий — мастер каллиграфии Екатерина Гайдук;
- 21 апреля, 18:00 — интерактивный квест "Искатель Рун";
- 20:00 — каллиграфический диктант. Ведущий — мастер каллиграфии Николай Воронин;
- 25 апреля, 19:00 — "Знакомство с каллиграфией. Готическое письмо". Ведущий — мастер каллиграфии Николай Воронин.
Выставка продлится до 29 апреля.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)