В Самаре сотрудники Росгвардии вернули родителями потерявшегося ребенка

В вечернее время находившийся на маршруте патрулирования в Самарском районе города Самара экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного полиции информацию о розыске потерявшегося мальчика.

Ребенок 2008 года рождения пропал в районе пересечения улиц Ленинградской и Фрунзе.

Стражи правопорядка приступили к поискам школьника.

Через некоторое время сотрудники Росгвардии заметили на ул. Куйбышева несовершеннолетнего, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого. При этом ребенок находился один, без сопровождения взрослых. Патрульные передали мальчика вызванной на место матери.