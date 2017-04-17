Выставка литографий Пабло Пикассо в Тольятти продлится до 11 июня

В Тольяттинском краеведческом музее начала работу выставка литографий Пабло Пикассо из частного собрания одного из французских коллекционеров, передает корреспондент Волга Ньюс.

С экспозицией "Пабло Пикассо. Искушение" можно познакомиться до 11 июня.

Эта графическая серия в силу цензуры и ограниченного тиража на протяжении нескольких десятилетий оставалась практически недоступной для широкого круга зрителей.

На выставке представлено 105 работ из самого откровенного графического цикла мастера Suite 347, пронизанного страстями, эротикой и жаждой жизни. И то, и другое, и третье не покидало Пикассо до глубокой старости. Этот цикл он создал в 1968 году, когда ему было уже 87 лет. Впрочем, как это часто бывает в гравюрах великого испанского художника, страсти и эротика здесь оттеняются изрядной долей сарказма, юмора, хулиганства и театральности. Кстати, самого себя в этой серии Пикассо зачастую изображает с иронией — в виде арлекина или карлика.