Выставка литографий Пабло Пикассо в Тольятти продлится до 11 июня

В Тольяттинском краеведческом музее начала работу выставка литографий Пабло Пикассо из частного собрания одного из французских коллекционеров, передает корреспондент Волга Ньюс.
С экспозицией "Пабло Пикассо. Искушение" можно познакомиться до 11 июня.
Эта графическая серия в силу цензуры и ограниченного тиража на протяжении нескольких десятилетий оставалась практически недоступной для широкого круга зрителей.
На выставке представлено 105 работ из самого откровенного графического цикла мастера Suite 347, пронизанного страстями, эротикой и жаждой жизни. И то, и другое, и третье не покидало Пикассо до глубокой старости. Этот цикл он создал в 1968 году, когда ему было уже 87 лет. Впрочем, как это часто бывает в гравюрах великого испанского художника, страсти и эротика здесь оттеняются изрядной долей сарказма, юмора, хулиганства и театральности. Кстати, самого себя в этой серии Пикассо зачастую изображает с иронией — в виде арлекина или карлика.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
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Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)