16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре задержали подозреваемого в ограблении банка "Солидарность" На патруль ДПС напали нетрезвые пешеходы, нарушавшие ПДД Сызранца подозревают в краже норковой шубы у сожительницы, решившей расстаться с ним В Самаре полицейские пресекли деятельность вооруженной банды Житель Ставропольского района предстанет перед судом за незаконную охоту

Преступления Происшествия

В Самаре задержали подозреваемого в ограблении банка "Солидарность"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 93
Версия для печати

В Самаре правоохранители задержали подозреваемого в ограблении отделения банка "Солидарность" на ул. Победы, сообщил корреспонденту Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.

Фото: www.solid.ru

В руки полицейских попал 33-летний ранее не судимый мужчина.

Напомним, 31 марта, около 19:00, был совершен вооруженный налет на отделение банка "Солидарность". Неизвестный в маске с прорезями для глаз, угрожая оружием, заставил операционисток отдать ему всю имевшуюся наличность - 5,3 млн руб., $5,6 тыс. и 4,3 тыс. евро.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия".

Это не единственный случай ограбления банка "Солидарность". 3 февраля из отделения на пр. Кирова двое вооруженных людей вынесли 3 млн руб. и $10 тысяч.

Имеется ли взаимосвязь между этими преступлениями, пытается установить полиция.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 16:11 У сызранского бизнесмена, проходившего свидетелем по делу об убийстве Гоштов, угнали внедорожник

Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?

lahazax lahazax 27 марта 2017 12:57 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))

Григорий Темнов 26 марта 2017 22:43 Сотрудники ФСБ по подозрению в покушении на мошенничество задержали сотрудника "Транснефти"

Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?

Дмитрий Игнатьев 22 марта 2017 17:51 Что показал полиграф по делу Екатерины Пузиковой, обвиняемой в отравлении мужа-банкира

красивая барышня...

Ekaterina Dronova 13 февраля 2017 12:12 В Самаре кинолога подозревают в том, что она бросила беременную кошку под колеса машины

ну что за люди, и откуда они только берутся?

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30