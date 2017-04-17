В Самаре задержали подозреваемого в ограблении банка "Солидарность"

В Самаре правоохранители задержали подозреваемого в ограблении отделения банка "Солидарность" на ул. Победы, сообщил корреспонденту Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.
В руки полицейских попал 33-летний ранее не судимый мужчина.
Напомним, 31 марта, около 19:00, был совершен вооруженный налет на отделение банка "Солидарность". Неизвестный в маске с прорезями для глаз, угрожая оружием, заставил операционисток отдать ему всю имевшуюся наличность - 5,3 млн руб., $5,6 тыс. и 4,3 тыс. евро.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия".
Это не единственный случай ограбления банка "Солидарность". 3 февраля из отделения на пр. Кирова двое вооруженных людей вынесли 3 млн руб. и $10 тысяч.
Имеется ли взаимосвязь между этими преступлениями, пытается установить полиция.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?