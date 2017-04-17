Обвиняемого в попытке рейдерского захвата "Тольяттиазота" не отпустили под залог

В Красноглинском районном суде рассматривают дело о попытке рейдерского захвата ОАО "Тольяттиазот", обвиняемым по которому проходит Евгений Седыкин.
Рассмотрение уголовного дела Евгения Седыкина движется медленно: кроме трех адвокатов вопросы свидетелям вправе задавать и сам подсудимый, и он этим пользуется на все 100%.
Напомним, на скамье подсудимых мужчина оказался по обвинению в попытке рейдерского захвата ОАО "Тольяттиазот".
"Ему предъявлено обвинение по четырем эпизодам: покушение на мошенничество, два эпизода подделки документов и фальсификация данных единого государственного реестра юридических лиц", — рассказал помощник прокурора Красноглинского района Алексей Шамин.
В основе дела лежат события конца 2015 года: тогда на "Тольяттиазоте" якобы прошло внеочередное собрание акционеров, результатом которого стала смена директора — на этот пост "назначили" Сергея Челышева, а в совет директоров включили самого Седыкина (назначив его председателем), а также еще четырех человек. Более того, вскоре акционеры компании якобы решили выплатить Челышеву и Седыкину вознаграждение в виде 10% чистой прибыли, что на тот момент было эквивалентно почти миллиарду рублей.
Через суды руководству "Тольятиазота" удалось доказать неправомерность внеочередного собрания и принятых им решений и вернуть все так, как было. А на Евгения Седыкина в СУ СК РФ по Самарской области в результате возбудили уголовное дело.
Себя мужчина виноватым не считает и негодует в суде, когда свидетели дают показания, говорящие об обратном.
"В конце 2015 года Седыкин пришел ко мне с пакетом документов о смене руководства "Тольяттиазота", — рассказывала в суде тольяттинский нотариус Ольга К. — Я сразу посмотрела в протокол общего собрания акционеров, где не нашла подписи реестродержателя. Реестродержатель указывается в выписке из налоговой инспекции. Без подписи реестродержателя в протоколе я удостоверить документы не могла, о чем сказала Седыкину сразу".
"Но я же вам дал газеты со статьями!" — тут же взвился Евгений Седыкин.
"Да, статьи действительно были, в них говорилось о недобросовестности реестродержателя, якобы это было достаточным основанием для его отсутствия, — согласилась свидетель. — Я взяла тайм-аут, чтобы посоветоваться с руководством. Мне подтвердили, что смена руководства в ОАО без согласия реестродержателя нелегитимна. Поэтому на следующий же день я позвонила Седыкину и сказала, что нотариально заверить его документы не могу".
Интересно, что вскоре нашелся другой нотариус, который все же сделал то, от чего отказалась Ольга. Но в конечном итоге добиться успеха Евгению Седыкину не удалось.
До сих пор в арбитражном суде он пытается оспорить избрание новых членов совета директоров "Тольяттиазота", утверждение распределения прибыли и убытков предприятия, а также выплату вознаграждения членам совета директоров по итогам 2015 года. Потому что, судя по его исковым заявлениям, он по-прежнему уверен: проведенное им "внеочередное собрание" вполне законно и его решения подлежат исполнению.
Свои интересы в арбитражном суде Евгений Седыкин хотел бы представлять лично, но это проблематично. Потому что решением Самарского районного суда с октября 2016 года он находится под домашним арестом. Судья Красноглинского районного суда Лайсян Гиниятуллина отказалась выпускать Седыкина из-под домашнего ареста, несмотря на то, что он предлагал полумиллионный залог.
Последние комментарии
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?