Обвиняемого в попытке рейдерского захвата "Тольяттиазота" не отпустили под залог

В Красноглинском районном суде рассматривают дело о попытке рейдерского захвата ОАО "Тольяттиазот", обвиняемым по которому проходит Евгений Седыкин.

Рассмотрение уголовного дела Евгения Седыкина движется медленно: кроме трех адвокатов вопросы свидетелям вправе задавать и сам подсудимый, и он этим пользуется на все 100%.

Напомним, на скамье подсудимых мужчина оказался по обвинению в попытке рейдерского захвата ОАО "Тольяттиазот".

"Ему предъявлено обвинение по четырем эпизодам: покушение на мошенничество, два эпизода подделки документов и фальсификация данных единого государственного реестра юридических лиц", — рассказал помощник прокурора Красноглинского района Алексей Шамин.

В основе дела лежат события конца 2015 года: тогда на "Тольяттиазоте" якобы прошло внеочередное собрание акционеров, результатом которого стала смена директора — на этот пост "назначили" Сергея Челышева, а в совет директоров включили самого Седыкина (назначив его председателем), а также еще четырех человек. Более того, вскоре акционеры компании якобы решили выплатить Челышеву и Седыкину вознаграждение в виде 10% чистой прибыли, что на тот момент было эквивалентно почти миллиарду рублей.

Через суды руководству "Тольятиазота" удалось доказать неправомерность внеочередного собрания и принятых им решений и вернуть все так, как было. А на Евгения Седыкина в СУ СК РФ по Самарской области в результате возбудили уголовное дело.

Себя мужчина виноватым не считает и негодует в суде, когда свидетели дают показания, говорящие об обратном.

"В конце 2015 года Седыкин пришел ко мне с пакетом документов о смене руководства "Тольяттиазота", — рассказывала в суде тольяттинский нотариус Ольга К. — Я сразу посмотрела в протокол общего собрания акционеров, где не нашла подписи реестродержателя. Реестродержатель указывается в выписке из налоговой инспекции. Без подписи реестродержателя в протоколе я удостоверить документы не могла, о чем сказала Седыкину сразу".

"Но я же вам дал газеты со статьями!" — тут же взвился Евгений Седыкин.

"Да, статьи действительно были, в них говорилось о недобросовестности реестродержателя, якобы это было достаточным основанием для его отсутствия, — согласилась свидетель. — Я взяла тайм-аут, чтобы посоветоваться с руководством. Мне подтвердили, что смена руководства в ОАО без согласия реестродержателя нелегитимна. Поэтому на следующий же день я позвонила Седыкину и сказала, что нотариально заверить его документы не могу".

Интересно, что вскоре нашелся другой нотариус, который все же сделал то, от чего отказалась Ольга. Но в конечном итоге добиться успеха Евгению Седыкину не удалось.

До сих пор в арбитражном суде он пытается оспорить избрание новых членов совета директоров "Тольяттиазота", утверждение распределения прибыли и убытков предприятия, а также выплату вознаграждения членам совета директоров по итогам 2015 года. Потому что, судя по его исковым заявлениям, он по-прежнему уверен: проведенное им "внеочередное собрание" вполне законно и его решения подлежат исполнению.

Свои интересы в арбитражном суде Евгений Седыкин хотел бы представлять лично, но это проблематично. Потому что решением Самарского районного суда с октября 2016 года он находится под домашним арестом. Судья Красноглинского районного суда Лайсян Гиниятуллина отказалась выпускать Седыкина из-под домашнего ареста, несмотря на то, что он предлагал полумиллионный залог.