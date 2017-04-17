Интерактивный атлас турмаршрутов и достопримечательностей Самарской области, регионов ПФО и РФ презентовали на "Неделе науки" в СГЭУ

17 апреля на V Международном научно-инновационном форуме "Неделя науки в Самарском государственном экономическом университете" состоялась презентация интерактивного Атласа туристских рекреационных и экологических маршрутов и достопримечательностей регионов ПФО.
Этот проект - совместная работа Самарского областного отделения Русского географического общества и ФГБОУ ВО "Самарский государственный экономический университет". Он осуществлен при активной поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, который выступил с предложением апробировать опыт создания подобного электронного ресурса во всех регионах ПФО. Руководитель проекта - кандидат экономических наук, доцент СГЭУ, председатель комиссии по развитию туризма Самарского областного отделения Русского географического общества Наталья Полянскова. Руководитель Самарского областного отделения РГО - и.о. ректора Самарского государственного экономического университета, зав. кафедрой региональной экономики и управления, д.э.н., профессор Габибулла Хасаев.
Одним из основных элементов интерактивного атласа является сервис моделирования маршрутов как для организованных, так и для самостоятельных путешествий. Внедрена новая информационная туристская система поиска и бронирования маршрутов, туров и экскурсий совместно с платформами Google и TripAggregator. На интерактивной карте маршрутов в каждом географическом пункте путешественникам будет доступна подробная информация об услугах питания и размещения (с указанием местоположения, характеристикой и возможностью брони), экскурсионного и транспортного обслуживания, медицинской и технической помощи, пунктов проката туристского инвентаря и другие допуслуги в пути следования.
Атлас раскрывает малоизученные либо неизвестные совершенно уникальные турмаршруты и страницы истории и культуры российской глубинки. Так, только по двум регионам Поволжья - Самарской и Ульяновской областям - в Год экологии можно будет отправиться в путешествие по более чем 30 экологическим турмаршрутам.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!