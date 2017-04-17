Самарского адвоката, обвиняемого в трех покушениях на мошенничество, заключили под стражу

Следственный отдел по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области расследует уголовное дело адвоката, подозреваемого в трех покушениях на мошенничество, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, с 2014 г. по 2015 г. подозреваемый через подставных лиц неоднократно обращался в суд с исками к ООО "Риэлт-Сервис" о взыскании задолженности по несуществующим договорам цессии. По определениям суда подозреваемый приобрел право требования к этой фирме на общую сумму более 23,8 млн рублей.
Из-за того, что подозреваемый неоднократно уклонялся от явки к следователю, по адресу прописки не проживал и мог скрыться от следствия и суда, по ходатайству следователя его заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?