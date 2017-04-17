Самарского адвоката, обвиняемого в трех покушениях на мошенничество, заключили под стражу

Следственный отдел по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области расследует уголовное дело адвоката, подозреваемого в трех покушениях на мошенничество, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с 2014 г. по 2015 г. подозреваемый через подставных лиц неоднократно обращался в суд с исками к ООО "Риэлт-Сервис" о взыскании задолженности по несуществующим договорам цессии. По определениям суда подозреваемый приобрел право требования к этой фирме на общую сумму более 23,8 млн рублей.

Из-за того, что подозреваемый неоднократно уклонялся от явки к следователю, по адресу прописки не проживал и мог скрыться от следствия и суда, по ходатайству следователя его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.