Дмитрий Шляхтин встретился с волейболистами "НОВЫ" перед играми плей-офф

В понедельник, 17 апреля, после утренней тренировки волейбольной "НОВЫ" с командой встретился министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

В ближайший четверг, 20 апреля, клуб проведет первую игру стадии плей-офф чемпионата российской суперлиги. Соперником "НОВЫ", занявшей по итогам регулярной стадии турнира 10-е место, станет "Локомотив" из Новосибирска.

"Локомотив" стал третьим в регулярке, это сильный соперник, понятно, что вам будет очень непросто. Чтобы победить, вы должны максимально выкладываться в каждом матче, быть одной командой, отдать все силы за "НОВУ", регион, многочисленных болельщиков. Весь сезон вы упорно шли к этим матчам, и сейчас необходимо показать все, на что вы способны", — отметил министр.

По словам Дмитрия Шляхтина, сейчас у "НОВЫ" есть все условия для успешного выступления. "Команда получает поддержку со стороны правительства Самарской области и спонсоров. У клуба есть уверенность в завтрашнем дне. Вы можете сосредоточиться на тренировочном процессе и результате. Все в ваших руках. И пусть соперник занял более высокое место в турнирной таблице, все будет решаться на площадке. Желаю вам удачи и успехов. Вся Самарская область будет болеть за вас!", — сказал Дмитрий Шляхтин.