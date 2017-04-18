Дмитрий Шляхтин встретился с волейболистами "НОВЫ" перед играми плей-офф

В понедельник, 17 апреля, после утренней тренировки волейбольной "НОВЫ" с командой встретился министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
В ближайший четверг, 20 апреля, клуб проведет первую игру стадии плей-офф чемпионата российской суперлиги. Соперником "НОВЫ", занявшей по итогам регулярной стадии турнира 10-е место, станет "Локомотив" из Новосибирска.
"Локомотив" стал третьим в регулярке, это сильный соперник, понятно, что вам будет очень непросто. Чтобы победить, вы должны максимально выкладываться в каждом матче, быть одной командой, отдать все силы за "НОВУ", регион, многочисленных болельщиков. Весь сезон вы упорно шли к этим матчам, и сейчас необходимо показать все, на что вы способны", — отметил министр.
По словам Дмитрия Шляхтина, сейчас у "НОВЫ" есть все условия для успешного выступления. "Команда получает поддержку со стороны правительства Самарской области и спонсоров. У клуба есть уверенность в завтрашнем дне. Вы можете сосредоточиться на тренировочном процессе и результате. Все в ваших руках. И пусть соперник занял более высокое место в турнирной таблице, все будет решаться на площадке. Желаю вам удачи и успехов. Вся Самарская область будет болеть за вас!", — сказал Дмитрий Шляхтин.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!