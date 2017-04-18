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Чрезвычайные происшествия Происшествия

На нефтяной скважине в Красноярском районе нашли труп

КРАСНЫЙ ЯР. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 17 апреля в 800 метрах от пос. Киндяково Красноярского района на нефтяной скважине нашли труп неизвестного мужчины.

По данным источника в правоохранительных органах, судя по состоянию тела, мужчина умер около пяти месяцев назад. Труп уже частично объеден животными.

Теперь тело направили судмедэкспертам для установления причины смерти. Параллельно полиция пытается установить личность погибшего.

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Последние комментарии

Павел Иванов 11 апреля 2017 17:55 В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка

Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.

Наталья Печёнкина 11 апреля 2017 08:39 В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка

А сами родители почему скорую не вызвали?

Evgeniy Latyshev 11 апреля 2017 07:11 Из-за плохого самочувствия пассажирки в Курумоче экстренно сел самолет рейса Самара - Сочи

Что это за такой сотрудник дает такую информацию,которой не владеет? ) Это происшествие случилось в воскресенье 09 апреля, и плановый вылет рейса должен был быть в 8-55!

Ксения Штефан 10 апреля 2017 13:55 В Самаре полугодовалая девочка умерла в больнице

Недавно лежали в больнице Семашко, в целом норм. Нас положили в палату с ремонтом, врачи к нам нормально относились, вылечили. А вот до этого лежали в инфекционке в больнице №5. Вот там просто жесть! Сначала спали вдвоем с ребенком на одной койке в палате, где 10 человек. В палате не то что ремонт... а буквально куски стены вываливаются. Потом перевели нас в платную палату - там тоже ремонта не было с советских времен. Но это - ерунда по сравнению с тем, что в палате были холодные батареи. Плюс палата угловая. А у ребенка был бронхит. Сутки провели в палате, в "леднике", я в итоге простыла. После жалобы заведующей нам предложили оставлять обогреватель включенным на ночь. А там проводка старая, розетка из стены вываливается... Потом пришел ремонтник, потрогал батареи, сказал, что "тепло не доходит" и исчез. Короче после моих нескольких жалоб "выше" нас перевели в другую палату. Там мы лежали одни, а потом нас объединили с ребенком с другой инфекцией - его рвало. Так мы подцепили новую инфекцию и отправились уже в Семашко.

Андрей Цыганов 10 апреля 2017 11:41 В Самаре полугодовалая девочка умерла в больнице

Инфекционная больница в Семашко- это ад на земле… Такого жутчайшего отношения медперсонала к пациентам нигде больше не видел (моя дочь чудом там выжила только после того, как подняли скандал)… для всех остальных- выжил, значит повезло… причем платные палаты (а по факту это сарай за деньги) находятся на первом этаже, а весь персонал, в том числе и палата интенсивной терапии на втором (естественно они на первый этаж не спускаются). врачи просто не занимаются пациентами (зачастую демонстративно), а это же дети, причем не чужие, а свои, Самарские детишки, которые ещё не могут за себя не то, что постоять, зачастую и ответить не могут, передает comandir.com. Не дай Бог попасть к этим КОНОВАЛАМ и НЕЛЮДЯМ… Очень жалко, что так происходит по отношению к детям, геноцид какой-то… От сердца желаю этим людям такого же к себе отношения как и они к своим пациентам…

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