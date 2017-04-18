Тольяттинская школьница, упавшая с 12-этажки, могла конфликтовать с матерью

В Тольятти 14-летняя девушка, 17 апреля упавшая с 12-этажного дома, оставила записку, адресованную матери, сообщил источник в правоохранительных органах.

"По тону коротенького текста понятно, что она была обижена на родительницу, — рассказал источник. — К тому же подросток оставила на балконе верхнюю одежду и даже ботинки, которые, скорее всего, ей купила мать".

Напомним, 17 апреля, около 11:00, у дома по ул. Революционной, 56 в Тольятти был обнаружен труп девочки, которая училась в школе неподалеку.

По словам очевидцев, несовершеннолетняя сама прыгнула с общего балкона.

Подружка школьницы, сообщила, что та интересовалась темой "Синих китов". И правоохранители в рамках возбужденного дела, изучают контакты погибшей в социальных сетях, ее страничка "В контакте" уже удалена.