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ДТП Происшествия

Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Водитель автомобиля Volkswagen Polo, устроивший смертельное ДТП на пересечении улиц Гагарина и Карбышева в Самаре, уходил от погони ДПС.  Момент аварии попал в кадр видеорегистратора правоохранителей, видео с которого опубликовал портал 63.ru.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, инспекторы ДПС заметили неадекватного автомобилиста в 02:10 17 апреля на участке ул. Гагарина от Революционной до Авроры. Водитель делал разворот на красный сигнал светофора. Инспекторы включили световые и звуковые спецсигналы на патрульной машине и проследовали за нарушителем.

Автомобилист, продолжая нарушать ПДД, повернул на ул. Революционную в стороны ул. Мориса Тореза на красный сигнал светофора. Правоохранители приблизились к машине и потребовали от водителя прижаться вправо и остановиться. Тот в свою очередь резко нажал на педаль тормоза, а затем начал движение с ускорением. Началась погоня, и полицейские сообщили по рации о необходимости направления ближайших экипажей ДПС для оказания помощи и блокирования машины.

"Автомобиль Volkswagen Polo двигался на большой скорости — иногда более 150 км/ч. Водитель неоднократно проезжал перекрестки улиц на запрещающий сигнал светофора и создавал аварийные ситуации. Применение табельного оружия в данной ситуации могло бы повлечь угрозу для других участников движения, которые двигались рядом, несмотря на ночное время, и было нецелесообразно", — сообщают в УГИБДД.

Остановило нарушителя только ДТП. На перекрестке улиц Гагарина и ул. Карбышева водитель иномарки врезался в автомобили Lada Granta и Geely, которые стояли на запрещающий сигнал светофора.

"Сотрудники ДПС оперативно вызвали скорую помощь, оказали содействие в деблокировке пассажиров и водителя из автомашины Lada Granta, — отметили в УГИБДД. — В результате ДТП пострадали два пассажира Granta и водитель. Женщина, которая находилась на заднем сиденье отечественной легковушки, скончалась в скорой помощи".

По информации представителей ведомства, 19-летний молодой человек получил права только в октябре 2016 года. За это время его уже шесть раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

За это нарушение ему грозит административная ответственность, а именно — штраф и лишение прав. По факту аварии, в котором погиб один человек и еще трое пострадали, правоохранители проводят проверку. Вероятнее всего, ее результаты станут основанием для возбуждения уголовного дела.

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Последние комментарии

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

Фирдус Алиев 06 февраля 2017 23:52 Три человека пострадали при столкновении Hyundai и "Нивы" на ул. Мяги

Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!

Алла Дмитриева 06 февраля 2017 10:42 При столкновении нескольких машин на дороге Чапаевск — Самара "десятку" разорвало пополам

Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.

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