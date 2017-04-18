Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Водитель автомобиля Volkswagen Polo, устроивший смертельное ДТП на пересечении улиц Гагарина и Карбышева в Самаре, уходил от погони ДПС. Момент аварии попал в кадр видеорегистратора правоохранителей, видео с которого опубликовал портал 63.ru.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, инспекторы ДПС заметили неадекватного автомобилиста в 02:10 17 апреля на участке ул. Гагарина от Революционной до Авроры. Водитель делал разворот на красный сигнал светофора. Инспекторы включили световые и звуковые спецсигналы на патрульной машине и проследовали за нарушителем.

Автомобилист, продолжая нарушать ПДД, повернул на ул. Революционную в стороны ул. Мориса Тореза на красный сигнал светофора. Правоохранители приблизились к машине и потребовали от водителя прижаться вправо и остановиться. Тот в свою очередь резко нажал на педаль тормоза, а затем начал движение с ускорением. Началась погоня, и полицейские сообщили по рации о необходимости направления ближайших экипажей ДПС для оказания помощи и блокирования машины.

"Автомобиль Volkswagen Polo двигался на большой скорости — иногда более 150 км/ч. Водитель неоднократно проезжал перекрестки улиц на запрещающий сигнал светофора и создавал аварийные ситуации. Применение табельного оружия в данной ситуации могло бы повлечь угрозу для других участников движения, которые двигались рядом, несмотря на ночное время, и было нецелесообразно", — сообщают в УГИБДД.

Остановило нарушителя только ДТП. На перекрестке улиц Гагарина и ул. Карбышева водитель иномарки врезался в автомобили Lada Granta и Geely, которые стояли на запрещающий сигнал светофора.

"Сотрудники ДПС оперативно вызвали скорую помощь, оказали содействие в деблокировке пассажиров и водителя из автомашины Lada Granta, — отметили в УГИБДД. — В результате ДТП пострадали два пассажира Granta и водитель. Женщина, которая находилась на заднем сиденье отечественной легковушки, скончалась в скорой помощи".

По информации представителей ведомства, 19-летний молодой человек получил права только в октябре 2016 года. За это время его уже шесть раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

За это нарушение ему грозит административная ответственность, а именно — штраф и лишение прав. По факту аварии, в котором погиб один человек и еще трое пострадали, правоохранители проводят проверку. Вероятнее всего, ее результаты станут основанием для возбуждения уголовного дела.