Губернатор: "Получение ТГУ статуса опорного вуза – знаковое событие"

Получение Тольяттинским государственным университетом статуса опорного вуза позволит эффективнее решать задачи по развитию Тольятти, отметил губернатор Николай Меркушкин.
"Получение Тольяттинским госуниверситетом статуса опорного вуза — знаковое событие для всей региональной системы образования, — комментирует губернатор. — Сегодня Самарская область — единственный регион России, в котором есть университет — участник программы "5-100" и два опорных вуза. Это еще один шаг к реализации стратегических планов развития Тольятти, кадрового обеспечения преобразований, которые в конечном итоге приведут к созданию нового технологического уклада мегаполиса. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы не только сохранить за Автоградом звание столицы российского автомобилестроения, но и сделать его инжиниринговым центром национального масштаба, используя для этого преимущества территории опережающего развития. Дополнительное финансирование вуза позволит эффективнее решать эти и другие важные задачи, а значит, Тольятти и дальше будет активно развиваться".
Напомним, сегодня Минобрнауки РФ сообщил о завершении второго этапа конкурса программы, предполагающей объединение региональных вузов в многопрофильные опорные университеты. Отбор успешно прошел ТГУ.
В департаменте информполитики администрации губернатора отмечают, что такое решение принято во многом и благодаря активной поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича, губернатора и правительства региона.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.