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Губернатор Власть и политика

Губернатор: "Получение ТГУ статуса опорного вуза – знаковое событие"

ТОЛЬЯТТИ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Получение Тольяттинским государственным университетом статуса опорного вуза позволит эффективнее решать задачи по развитию Тольятти, отметил губернатор Николай Меркушкин.

Фото: Архив «ВН»

"Получение Тольяттинским госуниверситетом статуса опорного вуза — знаковое событие для всей региональной системы образования, — комментирует губернатор. — Сегодня Самарская область — единственный регион России, в котором есть университет — участник программы "5-100" и два опорных вуза. Это еще один шаг к реализации стратегических планов развития Тольятти, кадрового обеспечения преобразований, которые в конечном итоге приведут к созданию нового технологического уклада мегаполиса. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы не только сохранить за Автоградом звание столицы российского автомобилестроения, но и сделать его инжиниринговым центром национального масштаба, используя для этого преимущества территории опережающего развития. Дополнительное финансирование вуза позволит эффективнее решать эти и другие важные задачи, а значит, Тольятти и дальше будет активно развиваться".

Напомним, сегодня Минобрнауки РФ сообщил о завершении второго этапа конкурса программы, предполагающей объединение региональных вузов в многопрофильные опорные университеты. Отбор успешно прошел ТГУ.

В департаменте информполитики администрации губернатора отмечают, что такое решение принято во многом и благодаря активной поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича, губернатора и правительства региона.

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