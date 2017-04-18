Тольяттинский университет станет опорным вузом

Тольяттинский государственный университет вошел в число вузов, которые станут опорными, пишет "КоммерсантЪ".

О завершении второго этапа конкурса программы, предполагающей объединение региональных вузов в многопрофильные опорные университеты, Минобрнауки РФ объявило в понедельник, 17 апреля. Победители были отобраны после рассмотрения 80 заявок. В числе победителей экспертный совет ведомства назвал 22 вуза, которые разделены на две группы. В первую группу попали восемь вузов, которые получат софинансирование программы развития как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Во второй категории оказались еще 14 университетов, которые получат аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а дотации только из региональных бюджетов. В эту группу вошел и ТГУ.

"Перед членами совета стояла задача отобрать лучшие проекты, способные принести существенное развитие своему региону, — заявила изданию глава Минобрнауки Ольга Васильева.— Мы рассмотрели индивидуально каждую заявку, детально учитывая программу развития каждого университета, а также позицию региона о его актуальности и дальнейшей поддержке". По ее словам, перед каждым отобранным вузом ставится задача "стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал". "Количество поступивших заявок наглядно показывает растущий интерес к программе, и мы, безусловно, продолжим ее дальнейшее развитие", — пообещала Ольга Васильева. Ранее в ведомстве отмечали, что количество опорных вузов в будущем может достигнуть 150.

Напомним, в январе 2016 г. в список вузов, на базе которых будут созданы опорные университеты, вошел Самарский государственный технический университет.