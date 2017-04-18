Тольяттинский университет станет опорным вузом

Тольяттинский государственный университет вошел в число вузов, которые станут опорными, пишет "КоммерсантЪ".
О завершении второго этапа конкурса программы, предполагающей объединение региональных вузов в многопрофильные опорные университеты, Минобрнауки РФ объявило в понедельник, 17 апреля. Победители были отобраны после рассмотрения 80 заявок. В числе победителей экспертный совет ведомства назвал 22 вуза, которые разделены на две группы. В первую группу попали восемь вузов, которые получат софинансирование программы развития как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Во второй категории оказались еще 14 университетов, которые получат аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а дотации только из региональных бюджетов. В эту группу вошел и ТГУ.
"Перед членами совета стояла задача отобрать лучшие проекты, способные принести существенное развитие своему региону, — заявила изданию глава Минобрнауки Ольга Васильева.— Мы рассмотрели индивидуально каждую заявку, детально учитывая программу развития каждого университета, а также позицию региона о его актуальности и дальнейшей поддержке". По ее словам, перед каждым отобранным вузом ставится задача "стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал". "Количество поступивших заявок наглядно показывает растущий интерес к программе, и мы, безусловно, продолжим ее дальнейшее развитие", — пообещала Ольга Васильева. Ранее в ведомстве отмечали, что количество опорных вузов в будущем может достигнуть 150.
Напомним, в январе 2016 г. в список вузов, на базе которых будут созданы опорные университеты, вошел Самарский государственный технический университет.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!