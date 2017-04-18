В Самаре пройдет весенняя неделя добра

В Самарской области, с 22 по 29 апреля, пройдет Общероссийская добровольческая акция "Весенняя неделя добра".
Торжественное открытие пройдет 22 апреля в 12:00 в сквере Высоцкого.
К акции "Весенняя неделя добра" могут присоединиться образовательные учреждения, молодежные организации, некоммерческие организации, социальные службы, органы власти и представители бизнеса.
С подробным планом мероприятий можно ознакомиться на сайте городской администрации.
Последние комментарии
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?
Людмила владимировна всегда работала и работает для развития сельского хозяйства, патриот своей страны, России. Активно занимается благотворительность! У этой женщины, мужчинам можно брать пример. И все, чего она добилась, только благодаря трудолюбию, правдивости и веры в Бога!
Эта, за последние двадцать лет столько натворила, что вполне заслуживает быть иностранным агентом.