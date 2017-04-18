В Самаре пройдет весенняя неделя добра

В Самарской области, с 22 по 29 апреля, пройдет Общероссийская добровольческая акция "Весенняя неделя добра".

Торжественное открытие пройдет 22 апреля в 12:00 в сквере Высоцкого. К акции "Весенняя неделя добра" могут присоединиться образовательные учреждения, молодежные организации, некоммерческие организации, социальные службы, органы власти и представители бизнеса.

С подробным планом мероприятий можно ознакомиться на сайте городской администрации.