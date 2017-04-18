Дмитрий Быков: "Новый статус ТГУ даст старт к большим позитивным изменениям"

Во вторник, 18 апреля, Тольяттинский государственный университет вошел в число вузов, которые станут опорными. Информация о завершении второго этапа конкурса программы, предполагающей объединение региональных вузов в многопрофильные опорные университеты, опубликована на сайте Минобрнауки РФ.
Ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков, который уже является опорным вузом, считает, что это безусловно очень важное событие и для Самарской области в целом, и для Тольятти, но, конечно, самые главные последствия оно будет иметь для самого тольяттинского университета.
"Чтобы получить статус опорного вуза, нужна серьезная программа развития, а ее воплощение требует очень много сил, — подчеркивает ректор СамГТУ. — Это и преобразование системы управления вузом, и формирование системы генерации инноваций, и обновление учебного процесса.
Новый статус ТГУ даст старт к большим позитивным изменениям не только в самом вузе. Ведь по инициативе губернатора в Тольятти будет создаваться крупный инженерный центр всероссийского значения.
"Cтатус опорного вуза ТГУ получил во многом благодаря поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Безусловно, повышение его статуса в системе высшего образования страны пойдет только на пользу и этому проекту, и всему Самарскому региону. Наш опорный университет и другие самарские вузы окажут Тольяттинскому университету всемерную поддержку", — отмечает Дмитрий Быков.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!