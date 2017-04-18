Дмитрий Быков: "Новый статус ТГУ даст старт к большим позитивным изменениям"

Во вторник, 18 апреля, Тольяттинский государственный университет вошел в число вузов, которые станут опорными. Информация о завершении второго этапа конкурса программы, предполагающей объединение региональных вузов в многопрофильные опорные университеты, опубликована на сайте Минобрнауки РФ.

Ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков, который уже является опорным вузом, считает, что это безусловно очень важное событие и для Самарской области в целом, и для Тольятти, но, конечно, самые главные последствия оно будет иметь для самого тольяттинского университета.

"Чтобы получить статус опорного вуза, нужна серьезная программа развития, а ее воплощение требует очень много сил, — подчеркивает ректор СамГТУ. — Это и преобразование системы управления вузом, и формирование системы генерации инноваций, и обновление учебного процесса.

Новый статус ТГУ даст старт к большим позитивным изменениям не только в самом вузе. Ведь по инициативе губернатора в Тольятти будет создаваться крупный инженерный центр всероссийского значения.

"Cтатус опорного вуза ТГУ получил во многом благодаря поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Безусловно, повышение его статуса в системе высшего образования страны пойдет только на пользу и этому проекту, и всему Самарскому региону. Наш опорный университет и другие самарские вузы окажут Тольяттинскому университету всемерную поддержку", — отмечает Дмитрий Быков.