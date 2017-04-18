Евгений Шахматов: "В регионе создается уникальная система высшего образования"

Тольяттинский государственный университет приобрел статус опорного вуза региона. 17 апреля ТГУ стал победителем второго этапа конкурса Министерства образования и науки РФ.
По мнению ректора Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Евгения Шахматова, событие имеет большое значение для всей области.
"В регионе создается уникальная образовательная система: Самарский университет как ведущий вуз и участник программы "5-100", СамГТУ и ТГУ как два опорных вуза региона. Это формирование новой модели образования и научной деятельности, нового базиса для подготовки кадров", — сказал Шахматов.
Особое значение наличие опорного вуза имеет для Автограда. "Тольятти — это город с особыми условиями работы и жизни. Опорный вуз — это возможность привлечь большее числа абитуриентов не только из Тольятти, но и из других регионов, — сказал Шахматов. — Опорные вузы будут находиться под патронажем областного правительства и Министерства образования и науки РФ. Поэтому у ТГУ появится возможность поднять уровень научно-образовательного процесса".
Ректор подчеркнул, что коллективу ТГУ предстоит большая работа. "Статус опорного вуза — это не только победа в конкурсе, но еще и определенная обязанность. Необходимо выполнять те мероприятия, которые прописаны в программе развития вуза: повышать уровень научных исследований, качество подготовки кадров, — сказал ректор. — Выпускники вуза должны быть конкурентоспособны и востребованы в новых инновационных производствах, которые сейчас активно развиваются в Тольятти".
Шахматов также отметил, что победа вуза была бы невозможна без поддержки полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича и губернатора области Николая Меркушкина. "Эта поддержка — определенный аванс. ТГУ предстоит многое сделать, чтобы стать по-настоящему опорным вузом региона", — подчеркнул ректор.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
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Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!