Евгений Шахматов: "В регионе создается уникальная система высшего образования"

Тольяттинский государственный университет приобрел статус опорного вуза региона. 17 апреля ТГУ стал победителем второго этапа конкурса Министерства образования и науки РФ.

По мнению ректора Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Евгения Шахматова, событие имеет большое значение для всей области.

"В регионе создается уникальная образовательная система: Самарский университет как ведущий вуз и участник программы "5-100", СамГТУ и ТГУ как два опорных вуза региона. Это формирование новой модели образования и научной деятельности, нового базиса для подготовки кадров", — сказал Шахматов.

Особое значение наличие опорного вуза имеет для Автограда. "Тольятти — это город с особыми условиями работы и жизни. Опорный вуз — это возможность привлечь большее числа абитуриентов не только из Тольятти, но и из других регионов, — сказал Шахматов. — Опорные вузы будут находиться под патронажем областного правительства и Министерства образования и науки РФ. Поэтому у ТГУ появится возможность поднять уровень научно-образовательного процесса".

Ректор подчеркнул, что коллективу ТГУ предстоит большая работа. "Статус опорного вуза — это не только победа в конкурсе, но еще и определенная обязанность. Необходимо выполнять те мероприятия, которые прописаны в программе развития вуза: повышать уровень научных исследований, качество подготовки кадров, — сказал ректор. — Выпускники вуза должны быть конкурентоспособны и востребованы в новых инновационных производствах, которые сейчас активно развиваются в Тольятти".

Шахматов также отметил, что победа вуза была бы невозможна без поддержки полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича и губернатора области Николая Меркушкина. "Эта поддержка — определенный аванс. ТГУ предстоит многое сделать, чтобы стать по-настоящему опорным вузом региона", — подчеркнул ректор.