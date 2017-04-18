Матч "Крыльев Советов" с "Рубином" рассудит Москалев

Назначены арбитры на матчи 24 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу сезона 2016/17. Матч "Крылья Советов" – "Рубин", который состоится в воскресенье, 23 апреля в 15:30.

Игру будет обслуживать следующая бригада арбитров: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Александр Гончар (Сочи). Матч молодежного первенства, который состоится накануне на 3 поле "Металлурга" в 14:00, будет обслуживать Матвеев (Иваново), сообщает официальный сайт клуба.