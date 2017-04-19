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Пасхальная "Благословенная Самара" встретит гостей в "Экспо-Волге"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 19 по 24 апреля 2017 пройдет выставка-ярмарка "Благословенная Самара".

Центральной святыней станет Ковчег с мощами преподобного Серафима Саровского.

Для всех гостей и посетителей организаторы подготовили интересную деловую программу.

19 апреля презентацию своих книг проведут самарские православные писатели, в их числе протоиерей Максим Кокарев, протоиерей Николай Агафонов и Алексей Солоницын.

20 апреля в рамках патриотического проекта, проводимого самарским региональным отделением ВПП "Единая Россия", "Самарское Знамя" на площадке ВК "Экспо-Волга" состоятся мероприятия в честь Дня самарского знамени.

В этот же день торжественный молебен проведет Митрополит Самарский и Сызранский Сергий.

21 апреля состоятся родительские чтения, организованные центром социальной помощи семье и детям Самарского округа. Тема чтений: адаптация приемного ребенка в семье.

22 апреля пройдет встреча с автором протоиереем Георгием Орехановым. Презентация книги "Лев Толстой. Пророк без чести". Георгий Ореханов подымет такую тему как "Церковь и общество в начале XX века". Автор проведет беседу о конфликте великого русского писателя Льва Толстого с церковью, раскроет новые факты его биографии.

Посетители выставки смогут принять участие в видеомосте: паломнический туризм. Афон и Израиль. Опытный гид расскажет и покажет в режиме реального времени, как можно планировать свой паломнический тур, чтобы путешествие стало не только духовным, но и приятным времяпрепровождением.

23 апреля пройдет презентация книги "Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века": письма М. В. Шика и Н. Д. Шаховской. Сама внучка М. В. Шика поведает удивительную историю небезызвестной семьи, которая стала частью истории нашего города.

На протяжении всех дней выставки предусмотрена насыщенная концертная программа, а на интерактивной площадке в режиме нон-стоп будут проходить мастер-классы по рукоделию.

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