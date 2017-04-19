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Преступления Происшествия

Чиновникам департамента образования, подозреваемым в коррупции, избрали меру пресечения

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чиновникам департамента образования Самары, подозреваемым в коррупции, избрали меру пресечения. Об этом Волга Ньюс сообщили в суде Самарского района Самары.

Федеральный судья Николай Черняков определил: 42-летняя Светлана Зеленина проведет ближайшие два месяца (время следствия) под домашним арестом, а 34-летний Александр Антонов на это же время будет заключен под стражу. Последний, впрочем, решение районного суда обжалует в областной суд.

Как стало известно, деньги, по версии следствия, подозреваемые получали от заведующей детским садом № 315 (находится на ул. Мориса Тореза, 125а) Ольги Захаровой.

Журналист Волга Ньюс попытался связаться с заведующей, но в детском саду по телефону пояснили: "Ольга Юрьевна на больничном еще с прошлой недели". На сайте детского сада № 315 про заведующую сказано, что ее стаж работы в дошкольном учреждении 25 лет, а руководящий стаж — девять лет. Интересно, что заведующая имеет множество благодарственных писем от департамента образования Самары, городских и районных властей. Также она была признана "Женщина года — 2013 Советского района" в номинации "Женщина — руководитель".

Напомним, сотрудников самарского городского департамента образования подозревают в получении взятки от заведующей детсада.

По версии следствия, в октябре 2016 г. подозреваемые потребовали от нее передавать им ежемесячно по 10 тыс. руб. за общее попустительство по службе, то есть за неприменение в отношении последней входящих в их должностное положение мер ответственности в случаях выявления каких-либо нарушений.
После этого сотрудники департамента, получили от заведующей 20 тыс. руб. двумя платежами по 10 тыс. руб. каждый (18 ноября и 15 декабря 2016 г.) на банковскую карту.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области. Силовики проверяют информацию о вымогательстве подозреваемыми денег с руководителей других дошкольных учреждений.

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