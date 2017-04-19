Самарца выбросили с четвертого этажа

Во вторник, 18 апреля, в Октябрьском следственном отделе регионального СУ СК России было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Поводом послужила госпитализация 34-летнего местного жителя.

"Скорая помощь" подобрала его у многоэтажки на пр. Ленина, 14. У мужчины диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом ребер, повреждение внутренних органов.

По версии оперативных сотрудников Октябрьского райотдела полиции, потерпевшего выбросил из окна его 40-летний собутыльник, с которым они поссорились в квартире 53-летнего Сергея Емельянова, проживающего на четвертом этаже.

По сведениям правоохранителей, подозреваемый был судим за грабежи, а все участники застолья нигде не работают.