Самарца выбросили с четвертого этажа

Во вторник, 18 апреля, в Октябрьском следственном отделе регионального СУ СК России было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Поводом послужила госпитализация 34-летнего местного жителя.
"Скорая помощь" подобрала его у многоэтажки на пр. Ленина, 14. У мужчины диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом ребер, повреждение внутренних органов.
По версии оперативных сотрудников Октябрьского райотдела полиции, потерпевшего выбросил из окна его 40-летний собутыльник, с которым они поссорились в квартире 53-летнего Сергея Емельянова, проживающего на четвертом этаже.
По сведениям правоохранителей, подозреваемый был судим за грабежи, а все участники застолья нигде не работают.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?