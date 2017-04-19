Ученые Самарского университета создают интернет-сервис оценки экологического состояния территории

Ученые Самарского университета создали оригинальную методику мониторинга состояния природных экосистем и городской среды по снимкам, сделанным из космоса, сообщает пресс-центр вуза.
Методика основана на использовании возможностей космической съемки и их совмещении с натурными наблюдениями и позволяет оперативно отслеживать изменения биоэкологического состояния территорий, а также выявлять на них новые очаги неблагополучия.
В качестве основы для разработки метода была использована база наблюдений, сформированная учеными кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета. Они изучили
влияние антропогенного воздействия на растительный покров и почву и собрали базу данных о содержании тяжелых металлов в почвах почти в 1 тыс. конкретных точек на территории всей Самарской области, и учитывает содержание около 10 тыс. элементоопределений и соединений по 100 видам дикорастущих и 13 культурным растениям.
Специалисты по геоинформатике сопоставили данные наземного экологического мониторинга с космическими снимками территорий и предложили информационную технологию, способную с достаточной достоверностью анализировать данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для оценки состояния почвенно-растительного покрова. При этом не нужно специально заказывать космическую съемку исследуемой территории, достаточно использовать открытые для широкого доступа готовые снимки с разрешением от 1,5 м любого космического аппарата.
"Главное достоинство алгоритмов, входящих в новую информационную технологию — высокая скорость компьютерного анализа космических снимков. Они, к примеру, делают ненужной весьма трудоемкую операцию предварительной очистки информации ДЗЗ от помех и искажений, — утверждает заведующий кафедрой геоинформатики и компьютерной безопасности Владислав Сергеев. — Такое повышение производительности вычислений позволяет поставить биоэкологический мониторинг на поток".
Вся информация постоянно актуализируется через наземную систему контрольно-измерительных полигонов, расположенных в различных районах Самарской области.
"Дальнейшее развитие наземной инфраструктуры КИП для получения данных полевых исследований позволит формировать базу для последующей верификации космических снимков и повышения эффективности распознавания изображений. Эта работа позволит выявить дополнительные симптомы экологического неблагополучия территорий", — утверждает заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета Людмила Кавеленова.
Пока этот подход испытан только на некоторых территориях Самарской области, однако методика представляет интерес и для других субъектов РФ. В планах университетских специалистов по обработке данных ДЗЗ и геоинформатике — создание общедоступного интернет-сервиса и мобильного приложения, с помощью которого широкий круг пользователей сможет самостоятельно получать оперативную и достоверную оценку биолого-экологического состояния интересующих территорий. Такой сервис наверняка будет востребован проектировщиками, строителями, туристами и другими категориями пользователей природных ресурсов.
Последние комментарии
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"