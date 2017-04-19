Ученые Самарского университета создают интернет-сервис оценки экологического состояния территории

Ученые Самарского университета создали оригинальную методику мониторинга состояния природных экосистем и городской среды по снимкам, сделанным из космоса, сообщает пресс-центр вуза.

Методика основана на использовании возможностей космической съемки и их совмещении с натурными наблюдениями и позволяет оперативно отслеживать изменения биоэкологического состояния территорий, а также выявлять на них новые очаги неблагополучия.

В качестве основы для разработки метода была использована база наблюдений, сформированная учеными кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета. Они изучили

влияние антропогенного воздействия на растительный покров и почву и собрали базу данных о содержании тяжелых металлов в почвах почти в 1 тыс. конкретных точек на территории всей Самарской области, и учитывает содержание около 10 тыс. элементоопределений и соединений по 100 видам дикорастущих и 13 культурным растениям.

Специалисты по геоинформатике сопоставили данные наземного экологического мониторинга с космическими снимками территорий и предложили информационную технологию, способную с достаточной достоверностью анализировать данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для оценки состояния почвенно-растительного покрова. При этом не нужно специально заказывать космическую съемку исследуемой территории, достаточно использовать открытые для широкого доступа готовые снимки с разрешением от 1,5 м любого космического аппарата.

"Главное достоинство алгоритмов, входящих в новую информационную технологию — высокая скорость компьютерного анализа космических снимков. Они, к примеру, делают ненужной весьма трудоемкую операцию предварительной очистки информации ДЗЗ от помех и искажений, — утверждает заведующий кафедрой геоинформатики и компьютерной безопасности Владислав Сергеев. — Такое повышение производительности вычислений позволяет поставить биоэкологический мониторинг на поток".

Вся информация постоянно актуализируется через наземную систему контрольно-измерительных полигонов, расположенных в различных районах Самарской области.

"Дальнейшее развитие наземной инфраструктуры КИП для получения данных полевых исследований позволит формировать базу для последующей верификации космических снимков и повышения эффективности распознавания изображений. Эта работа позволит выявить дополнительные симптомы экологического неблагополучия территорий", — утверждает заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета Людмила Кавеленова.

Пока этот подход испытан только на некоторых территориях Самарской области, однако методика представляет интерес и для других субъектов РФ. В планах университетских специалистов по обработке данных ДЗЗ и геоинформатике — создание общедоступного интернет-сервиса и мобильного приложения, с помощью которого широкий круг пользователей сможет самостоятельно получать оперативную и достоверную оценку биолого-экологического состояния интересующих территорий. Такой сервис наверняка будет востребован проектировщиками, строителями, туристами и другими категориями пользователей природных ресурсов.