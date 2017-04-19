Частных охранников в Самаре привлекут к ответственности за ненадлежащее состояние комнат для хранения оружия

В Самаре прошла масштабная проверка частных охранных организаций. Ее проводила прокуратура, Росгвардия и городской отдел надзорной деятельности. Проверяли фирмы, имеющие разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему.
В марте 2017 г. "под раздачу" попали ООО "Мир Охоты-Самара", ООО ЧОО "Цезарь Секьюрити Приволжье", ООО ЧОО "Юпитер — Центр", ООО ЧОО "Альфа — Защита", ООО ЧОО "СПВ", ООО ЧОО "Солидарность", где были выявлены нарушения.
"Было установлено, что комнаты для хранения оружия содержатся в ненадлежащем состоянии, — пояснили в прокуратуре Промышленного района. — Там не было автоматической пожарной сигнализации, обозначений категории по взрывопожарной и пожарной опасности, описей с указанием видов хранящегося оружия, его количества и номеров и так далее".
Для устранения нарушений прокуратура внесла представления в адрес руководителей фирм. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.
Кроме того, в отдел по лицензионно-разрешительной работе регионального Управления Росгвардии и отдел надзорной деятельности Самары направлена информация для решения вопроса о привлечении руководителей организаций к административной ответственности.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!