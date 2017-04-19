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Общество

Частных охранников в Самаре привлекут к ответственности за ненадлежащее состояние комнат для хранения оружия

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошла масштабная проверка частных охранных организаций. Ее проводила прокуратура, Росгвардия и городской отдел надзорной деятельности. Проверяли фирмы, имеющие разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему.

В марте 2017 г. "под раздачу" попали ООО "Мир Охоты-Самара", ООО ЧОО "Цезарь Секьюрити Приволжье", ООО ЧОО "Юпитер — Центр", ООО ЧОО "Альфа — Защита", ООО ЧОО "СПВ", ООО ЧОО "Солидарность", где были выявлены нарушения.

"Было установлено, что комнаты для хранения оружия содержатся в ненадлежащем состоянии, — пояснили в прокуратуре Промышленного района. — Там не было автоматической пожарной сигнализации, обозначений категории по взрывопожарной и пожарной опасности, описей с указанием видов хранящегося оружия, его количества и номеров и так далее".

Для устранения нарушений прокуратура внесла представления в адрес руководителей фирм. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Кроме того, в отдел по лицензионно-разрешительной работе регионального Управления Росгвардии и отдел надзорной деятельности Самары направлена информация для решения вопроса о привлечении руководителей организаций к административной ответственности.

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