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"Крылья Советов" сдали нормы ГТО

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 апреля, на базе "Крыльев Советов" состоялось торжественное вручение золотых знаков комплекса ГТО школьникам и студентам.

Голкипер "КС" Евгений Конюхов и заслуженный ветеран клуба, легенда самарского футбола Валерьян Панфилов вручили удостоверения и знаки 20 ребятам. После церемонии к выполнению ряда испытаний ГТО приступили игроки молодежного состава "Крыльев". Под одобрительные шутки партнеров по команде молодые игроки проверили свои силы вместе с главным тренером дубля Владимиром Казаковым, который также сдавал нормы ГТО в своей категории, сообщает официальный сайт клуба.

Молодежь показала хорошую физическую форму, хотя пришлось потрудиться, нормативы ГТО требуют серьезной подготовки. По цепочке друг за другом под присмотром судей игроки подтягивались, приседали, поднимали гирю и проходили другие испытания. Не остался в стороне и Валерьян Панфилов. Он отметил, что золотой знак ГТО это его давняя мечта. Ветеран "Крыльев" намерен получить заветный символ и готов продолжить сдачу оставшихся испытаний, - "Давно мечтал сдать нормативы. Несмотря на свой возраст, на мой взгляд, показал хорошие результаты. ГТО – очень правильная задумка, которая обязательно приживется в России. Организаторам и инициаторам этой идеи могу пожелать только успехов".

Дмитрий Чесалин, руководитель управления развития физкультуры и массового спорта министерства спорта Самарской области:
– В Самарской области активно реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". Так в 2016 году в выполнении испытаний приняли участие более 10 тысяч жителей региона, в нашей области работают 74 центра тестирования. Мы рады, что футбольный клуб "Крылья Советов" стал полноправным участником проекта ГТО.

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