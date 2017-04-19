Дело о жестоком убийстве жительницы Новокуйбышевска и ее сына - подростка, дошло до суда

В Самарский областной суд передали для рассмотрения уголовное дело 41-летнего мужчины, обвиняемого в краже и убийстве двух человек, в том числе чтобы скрыть другое преступление. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Напомним, днем 25 октября 2016 г. в квартире на пр. Победы в Новокуйбышевске были обнаружены тела 43-летней женщины и ее 16-летнего сына с рубленными колото-резанными ранами головы и туловища.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего знакомого потерпевшей, с которым она жила последнее время.

Во время допроса мужчина рассказал, что убил женщину топором из-за ссоры. А когда он понял, что о произошедшем узнал ее сын, то нанес и ему смертельные удары топором. После этого злоумышленник похитил золотые украшения сожительницы стоимостью 112 тыс. рублей.