16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С июня грузовому транспорту могут запретить въезд в Самару в дневное время Самарская область отчиталась перед Фондом содействия реформированию ЖКХ Цены на самарские дачные маршруты останутся на уровне прошлого года Вечерний рейс с просмотром салюта на 9 Мая совершат сразу два прогулочных теплохода Самарцев приглашают на военно-патриотические экскурсии к 72-летию Великой Победы

Общество

С июня грузовому транспорту могут запретить въезд в Самару в дневное время

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 71
Версия для печати

Областные депутаты обсуждают возможность уменьшить тяжесть транспортного коллапса, ожидаемого в Самаре, полным запретом на въезд в областной центр грузового транспорта в дневное время суток уже с июня, пишет "Самарское обозрение".

Комитет по транспорту, автодорогам, информтехнологиям и связи губдумы предложил внести изменения в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской области", включив в него ограничения на въезд в Самару тяжеловесных и (или) крупногабаритных машин, а также транспорта, перевозящего опасные грузы. Запрет планируется ввести до 14 июня 2018 года. До середины мая законопроект выложен на сайте губдумы для проведения публичных консультаций, после чего его планируется принять на пленарном заседании сразу в двух чтениях.

По данным "СО", инициативе предшествовало совещание у первого вице-губернатора Александра Нефедова, на котором были представлены данные по заторам в городе, и одной из основных причин названо именно большое количество грузового транспорта.

"Этот законопроект мы разработали, чтобы разгрузить Самару от пробок. Скоро начнется новый сезон дорожных работ, и если что-либо не предпринять, последует транспортный коллапс. Предложенные ограничения позволят немного разгрузить город, — сообщил "СО" председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы Андрей Мурзов. — В Москву въезд фурам давно запрещен, и там все справляются. В конце концов, все делается для людей — чтобы пробок в городе стало меньше".

Между тем пока самарский законопроект не содержит какой-либо конкретики о предложенных ограничениях, за исключением сроков его введения. Однако в дальнейшем эти ограничения могут быть прописаны в постановлении правительства. Предлагается уже с 1 июня запретить фурам въезд в Самару в дневное время суток. В то же время пока неясно, по каким именно параметрам будет определяться, относится транспорт к запрещенной категории или нет (нагрузка на ось, тоннаж, специфика перевозимого груза и т. п.). Между тем именно от этого может зависеть эффективность запрета.

"Если речь пойдет только о крупногабаритном транспорте, то эффекта эта мера не даст, так как коснется она на самом деле очень небольшого количества фур. Если же он распространится, например, на транспорт вместимостью до 3,5 тонны, то это будет реальная мера. В Москве сейчас вообще запретили въезд тем, у кого вместимость до 1,5 тонны", — говорит знакомый с ситуацией источник на условиях анонимности.

По его словам, в идеале в городе днем должен ездить только такой транспорт, который отвечает за обслуживание прилегающих территорий, в том числе дорожно-строительная техника (но не та, которая задействована на строительстве жилья), пассажирские автобусы и т. д. При этом никаких исключений в виде спецразрешений в принципе быть не может.

Таким образом, запрет может коснуться огромного количества различных организаций, включая АЗС, застройщиков, ритейлеров и т. д. В крупных сетевых организациях особых проблем для себя в случае введения дневного запрета не видят. По крайней мере применительно к своим компаниям. "В старую часть города у нас и так ездит малотоннажный транспорт, — говорит директор Средне-Волжского филиала X5 Retail Group Артем Спиваков. — А многие магазины мы и сами перевели или переводим на ночной режим работы. Бывало, что этого требовали и определенные обстоятельства — жара летом, когда асфальт плавился, зимой — гололед". По словам эксперта, ночной режим работы требует определенных дополнительных затрат, но они не очень высоки.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Мария Денисова 06:57 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.

Светлана ЕЛИЗАРОВА 08 апреля 2017 21:06 Появились списки с адресами домов, признанных аварийными

Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Карина Ткаченко 28 марта 2017 11:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Евгений Чернов 27 марта 2017 11:47 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.

Фото на сайте

В день 100-летия со дня рождения Виктора Петровича Земеца его вдове вручили знак "Куйбышев — запасная столица"

В день 100-летия со дня рождения Виктора Петровича Земеца его вдове вручили знак "Куйбышев — запасная столица"

Общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!"

Общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!"

Анджей Марчак, известный польский Krav Maga Expert 4, учил самарцев принципам самообороны

Анджей Марчак, известный польский Krav Maga Expert 4, учил самарцев принципам самообороны

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30