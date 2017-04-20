С июня грузовому транспорту могут запретить въезд в Самару в дневное время

Областные депутаты обсуждают возможность уменьшить тяжесть транспортного коллапса, ожидаемого в Самаре, полным запретом на въезд в областной центр грузового транспорта в дневное время суток уже с июня, пишет "Самарское обозрение".

Комитет по транспорту, автодорогам, информтехнологиям и связи губдумы предложил внести изменения в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской области", включив в него ограничения на въезд в Самару тяжеловесных и (или) крупногабаритных машин, а также транспорта, перевозящего опасные грузы. Запрет планируется ввести до 14 июня 2018 года. До середины мая законопроект выложен на сайте губдумы для проведения публичных консультаций, после чего его планируется принять на пленарном заседании сразу в двух чтениях.

По данным "СО", инициативе предшествовало совещание у первого вице-губернатора Александра Нефедова, на котором были представлены данные по заторам в городе, и одной из основных причин названо именно большое количество грузового транспорта.

"Этот законопроект мы разработали, чтобы разгрузить Самару от пробок. Скоро начнется новый сезон дорожных работ, и если что-либо не предпринять, последует транспортный коллапс. Предложенные ограничения позволят немного разгрузить город, — сообщил "СО" председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы Андрей Мурзов. — В Москву въезд фурам давно запрещен, и там все справляются. В конце концов, все делается для людей — чтобы пробок в городе стало меньше".

Между тем пока самарский законопроект не содержит какой-либо конкретики о предложенных ограничениях, за исключением сроков его введения. Однако в дальнейшем эти ограничения могут быть прописаны в постановлении правительства. Предлагается уже с 1 июня запретить фурам въезд в Самару в дневное время суток. В то же время пока неясно, по каким именно параметрам будет определяться, относится транспорт к запрещенной категории или нет (нагрузка на ось, тоннаж, специфика перевозимого груза и т. п.). Между тем именно от этого может зависеть эффективность запрета.

"Если речь пойдет только о крупногабаритном транспорте, то эффекта эта мера не даст, так как коснется она на самом деле очень небольшого количества фур. Если же он распространится, например, на транспорт вместимостью до 3,5 тонны, то это будет реальная мера. В Москве сейчас вообще запретили въезд тем, у кого вместимость до 1,5 тонны", — говорит знакомый с ситуацией источник на условиях анонимности.

По его словам, в идеале в городе днем должен ездить только такой транспорт, который отвечает за обслуживание прилегающих территорий, в том числе дорожно-строительная техника (но не та, которая задействована на строительстве жилья), пассажирские автобусы и т. д. При этом никаких исключений в виде спецразрешений в принципе быть не может.

Таким образом, запрет может коснуться огромного количества различных организаций, включая АЗС, застройщиков, ритейлеров и т. д. В крупных сетевых организациях особых проблем для себя в случае введения дневного запрета не видят. По крайней мере применительно к своим компаниям. "В старую часть города у нас и так ездит малотоннажный транспорт, — говорит директор Средне-Волжского филиала X5 Retail Group Артем Спиваков. — А многие магазины мы и сами перевели или переводим на ночной режим работы. Бывало, что этого требовали и определенные обстоятельства — жара летом, когда асфальт плавился, зимой — гололед". По словам эксперта, ночной режим работы требует определенных дополнительных затрат, но они не очень высоки.