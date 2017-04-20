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Преступления Происшествия

Самарские полицейские задержали мужчину, выбросившего приятеля из окна квартиры

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Самары задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство приятеля, которого он избил и выкинул в окно четвертого этажа, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, 18 апреля, в отдел полиции № 4 Управления МВД России по г. Самаре поступила информация от работников медицинского учреждения о госпитализации 34-летнего мужчины с многочисленными травмами тела. Сотрудники полиции установили, что пострадавшего обнаружили на крыше одного из магазинов, расположенных на первом этаже жилого дома на пр. Ленина. По установленным полицейскими данным, мужчина оказался на крыше, выпав из окна квартиры.

Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел установили, что в одном из жилых помещений происходило застолье, во время которого между потерпевшим и злоумышленником произошел конфликт. Стражи правопорядка осмотрели квартиру, изъяли улики совершенного преступления и опросили жителей дома с целью установления возможных свидетелей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника, составили список примет и по горячим следам задержали подходившего под описание мужчину на прилегающей к дому территории.

41-летний подозреваемый сообщил стражам правопорядка, что конфликт между ним и потерпевшим перерос в драку. Причинив телесные повреждения потерпевшему, мужчина хотел скрыть следы преступления и сбросил своего оппонента из окна квартиры, после чего покинул место преступления.

По данным правоохранителей, предполагаемый злоумышленник не имеет постоянного места жительства и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.

В настоящее время по факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Предполагаемый злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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