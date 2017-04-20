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Образование Общество

Жаловавшихся на поборы школьников из Жигулевска заставляют мыть полы

ЖИГУЛЕВСК. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Школа № 16 Жигулевска в этом году стала известна на всю страну. А причиной тому — видео, набравшее огромное количество просмотров в интернете. На нем педагог требует деньги на уборку — 75 рублей с человека. Десятиклассники выступают против поборов и начинают спорить. Ведь закон на их стороне: школьников и их родителей нельзя обязать сдавать деньги педагогам и учебному учреждению. На днях прокуратура отчиталась: проведена проверка, виновные наказаны. Но скандал, кажется, только набирает обороты.

— Ты ведешь себя как дебил! — говорит на видео ученику педагог с 25-летним стажем и классный руководитель Светлана Михайловская. — Ты подчиняешься тому заведению, куда обязан ходить!

— Я не обязан никому платить деньги, — небезосновательно отвечает школьник.

— Ты обязан платить, — отвечает педагог. — Тогда приноси свою швабру, приноси свою тряпку, и раз в неделю будешь мыть полы.

— Я учиться сюда прихожу, а не полы мыть.

Школьник просит квитанции, чтоб узнать куда уходят его деньги. Педагог отвечает — никаких квитанций, деньги отдают техничке "на руки".

"С подачки директора все учителя, имеющие свой класс, должны собирать с учащихся деньги за охрану, уборку и прочие радости школьной жизни, — подписали в примечании к видео школьники. — Дают ли они квитанции, показывают ли документы, которые как-либо подтверждают, что все законно? Нет".

Позже школьники создали группу в соцсети "Вконтакте" и назвали ее "Бойкот поборам в школах". Там теперь можно посмотреть целый сериал о жизни школы № 16.

Учащиеся в своей группе рассказывают: директриса и педагоги заявляют, что деньги сдаются добровольно. Но только по выложенным видео понятно, что о желании никто не спрашивает.

"Сначала мы пытались мирным путём узнать, куда уходят деньги, — пишут ученики. — Мы проводили беседы с классруком и директором, и на просьбы хотя бы показать квитанции получали откровенное хамство. Тогда мы отправились в РОНО, где написали коллективную жалобу. В РОНО нам сказали "Охранник же сидит, в чём проблема?" Мы поняли, что здесь что-то нечисто, и сразу же направились в прокуратуру, где были услышаны и поняты. Прокуратура начала действие".

В надзорном ведомстве действительно зафиксировали нарушения и теперь работники школы должны понести ответственность.

Напомним, во время прокурорской проверки факты поборов подтвердились. Прокуратура внесла представление в министерство образования Самарской области об устранении нарушений закона и о привлечении к дисциплинарной ответственности педагогов и директора учебного заведения.

Также собранные прокуратурой материалы были направлены в следственные органы для проведения доследственной проверки по факту самоуправства.

Кроме того, в отношении одного из преподавателей, которая фигурировала на размещенном в соцсетях видеоролике, органами прокуратуры возбуждено административное дело за оскорбление несовершеннолетнего по статье 5.61 КоАП РФ. Сейчас этот материал находится на рассмотрении в мировом суде Жигулевска.

"Директору школы Русских И.В., педагогам Михайловской и Никаноровой объявлены выговоры, — сообщили свежие новости 19 апреля журналисту Волга Ньюс в прокуратуре Жигулевска. — Полиция в возбуждении уголовного дела отказала. А административное дело в отношении юрлица будет рассмотрено в мировом суде 26 апреля".

Между тем, конфликт не исчерпан. По словам школьников, отдельные педагоги теперь заходят в их класс со словами "мне противно здесь находиться", да и другие учащиеся стали их травить.

Но и это еще не все. "Было родительское собрание, на которое мы хотели пойти с родителями, но нас не пустила директриса, ведь на собрании нужно нас полить грязью, — делятся новостями школьники. — По идее там должны были отдавать незаконно собранные деньги, но сказали "денег мы вам не отдадим, мы на них швабры и тряпки купим, которыми ваши дети мыть будут". Теперь учителя говорят, что нужно составлять график дежурств, дабы дети оставались после уроков и мыли полы. Почти все ученики против. Но нашу классную (ту самую, с видео) это не останавливает. По её словам, "если ваши родители согласие дадут, то будете мыть". На закон ей наплевать. Впрочем, ничего нового".

Частично эти слова школьники подтверждают новым выложенным в соцсети видео. Эта информация была размещена в интернете 19 апреля, отреагируют ли на нее силовики — пока не известно.

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Последние комментарии

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 11:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!

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