Жаловавшихся на поборы школьников из Жигулевска заставляют мыть полы

Школа № 16 Жигулевска в этом году стала известна на всю страну. А причиной тому — видео, набравшее огромное количество просмотров в интернете. На нем педагог требует деньги на уборку — 75 рублей с человека. Десятиклассники выступают против поборов и начинают спорить. Ведь закон на их стороне: школьников и их родителей нельзя обязать сдавать деньги педагогам и учебному учреждению. На днях прокуратура отчиталась: проведена проверка, виновные наказаны. Но скандал, кажется, только набирает обороты.

— Ты ведешь себя как дебил! — говорит на видео ученику педагог с 25-летним стажем и классный руководитель Светлана Михайловская. — Ты подчиняешься тому заведению, куда обязан ходить!

— Я не обязан никому платить деньги, — небезосновательно отвечает школьник.

— Ты обязан платить, — отвечает педагог. — Тогда приноси свою швабру, приноси свою тряпку, и раз в неделю будешь мыть полы.

— Я учиться сюда прихожу, а не полы мыть.

Школьник просит квитанции, чтоб узнать куда уходят его деньги. Педагог отвечает — никаких квитанций, деньги отдают техничке "на руки".

"С подачки директора все учителя, имеющие свой класс, должны собирать с учащихся деньги за охрану, уборку и прочие радости школьной жизни, — подписали в примечании к видео школьники. — Дают ли они квитанции, показывают ли документы, которые как-либо подтверждают, что все законно? Нет".

Позже школьники создали группу в соцсети "Вконтакте" и назвали ее "Бойкот поборам в школах". Там теперь можно посмотреть целый сериал о жизни школы № 16.

Учащиеся в своей группе рассказывают: директриса и педагоги заявляют, что деньги сдаются добровольно. Но только по выложенным видео понятно, что о желании никто не спрашивает.

"Сначала мы пытались мирным путём узнать, куда уходят деньги, — пишут ученики. — Мы проводили беседы с классруком и директором, и на просьбы хотя бы показать квитанции получали откровенное хамство. Тогда мы отправились в РОНО, где написали коллективную жалобу. В РОНО нам сказали "Охранник же сидит, в чём проблема?" Мы поняли, что здесь что-то нечисто, и сразу же направились в прокуратуру, где были услышаны и поняты. Прокуратура начала действие".

В надзорном ведомстве действительно зафиксировали нарушения и теперь работники школы должны понести ответственность.

Напомним, во время прокурорской проверки факты поборов подтвердились. Прокуратура внесла представление в министерство образования Самарской области об устранении нарушений закона и о привлечении к дисциплинарной ответственности педагогов и директора учебного заведения.

Также собранные прокуратурой материалы были направлены в следственные органы для проведения доследственной проверки по факту самоуправства.

Кроме того, в отношении одного из преподавателей, которая фигурировала на размещенном в соцсетях видеоролике, органами прокуратуры возбуждено административное дело за оскорбление несовершеннолетнего по статье 5.61 КоАП РФ. Сейчас этот материал находится на рассмотрении в мировом суде Жигулевска.

"Директору школы Русских И.В., педагогам Михайловской и Никаноровой объявлены выговоры, — сообщили свежие новости 19 апреля журналисту Волга Ньюс в прокуратуре Жигулевска. — Полиция в возбуждении уголовного дела отказала. А административное дело в отношении юрлица будет рассмотрено в мировом суде 26 апреля".

Между тем, конфликт не исчерпан. По словам школьников, отдельные педагоги теперь заходят в их класс со словами "мне противно здесь находиться", да и другие учащиеся стали их травить.

Но и это еще не все. "Было родительское собрание, на которое мы хотели пойти с родителями, но нас не пустила директриса, ведь на собрании нужно нас полить грязью, — делятся новостями школьники. — По идее там должны были отдавать незаконно собранные деньги, но сказали "денег мы вам не отдадим, мы на них швабры и тряпки купим, которыми ваши дети мыть будут". Теперь учителя говорят, что нужно составлять график дежурств, дабы дети оставались после уроков и мыли полы. Почти все ученики против. Но нашу классную (ту самую, с видео) это не останавливает. По её словам, "если ваши родители согласие дадут, то будете мыть". На закон ей наплевать. Впрочем, ничего нового".

Частично эти слова школьники подтверждают новым выложенным в соцсети видео. Эта информация была размещена в интернете 19 апреля, отреагируют ли на нее силовики — пока не известно.